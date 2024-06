Pak 8,5x je inzet als Uitblinker Van Dijk vanavond scoort bij Oranje-IJsland!

Nederland won donderdag met 4-0 van Canada. Maandagavond is de laatste testcase voor het EK in Duitsland. IJsland is de opponent van het Nederlands elftal en de vriendschappelijke ontmoeting in De Kuip begint om 20:45 uur.

Veel ogen bij Oranje zullen zijn gericht op Virgil van Dijk. De aanvoerder is uitgegroeid tot een van de boegbeelden van de nationale ploeg en de 32-jarige verdediger wil maar wat graag een succesvol EK afleveren. Voor Oranje begint EURO 2024 zondag tegen Polen in het Volksparkstadion in Hamburg.

Zie jij Virgil van Dijk scoren tegen IJsland? Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de Uniboost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Rotterdam een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Nederland - IJsland is dit een speciale odd voor een goal van Van Dijk. De reguliere quotering is 6.75. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 8.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Virgil van Dijk scoren tegen IJsland? Ja Nee Stem Zie jij Virgil van Dijk scoren tegen IJsland? Ja 75% Nee 25% Totaal aantal stemmen: 4 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties