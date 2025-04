Ajax en Bayern München hebben scouts naar Manchester gestuurd om Divine Mukasa te bekijken, zo weet Fabrizio Romano dinsdagmiddag te melden. De zeventienjarige middenvelder van Manchester City geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding.

Het is ook daarom dat the Citizens graag met hem door willen. Volgens Romano hoopt Manchester City zijn contract spoedig te verlengen.

Mukasa kwam in de zomer van 2023 over van de jeugdopleiding van West Ham United, zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester City maakte hij nog niet, wel speelde hij twee duels in de Premier League 2.

De meeste wedstrijden speelt Mukasa in de Premier League Onder 18. Hij weet indrukwekkende statistieken te overleggen. In 19 duels heeft hij 16 doelpunten gemaakt en 15 assists gegeven.

In de Youth FA Cup doet de Engelsman het eveneens naar behoren. In 4 wedstrijden vond hij één keer het net en was hij zes keer aangever bij een treffer van Manchester City Onder 18.



Mukasa speelde al eens eerder op de toekomst. Vorig jaar was hij als aanvoerder aanwezig op de Future Cup van Ajax. Toen zei hij het volgende over Ajax: "Ik heb hier ooit een zaalvoetbaltoernooi gespeeld met mijn oude club West Ham. Ik hou van de voetbalcultuur bij Ajax."

De kans is groot dat hij daar veel indruk heeft gemaakt op scouts van Ajax, die nu dus naar Engeland zijn vertrokken om hem opnieuw te bekijken. Bayern München zit eveneens op het vinkentouw.