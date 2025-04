Verbazing in Studio Voetbal door rol Pierre van Hooijdonk bij NAC Breda: 'Jij weet het niet meer!'

Ook aan tafel bij NOS Studio Voetbal is de opmerkelijke keeperswissel bij NAC Breda onderwerp van gesprek. Trainer Carl Hoefkens besloot Roy Kortsmit zijn eerste minuten van het seizoen te geven, omdat hij ‘een goede lange trap’ heeft. Dat pakte uitermate slecht uit, want mede door een blunder van de doelman verloor NAC met 3-1 van Ajax.

“Is er nu reuring bij NAC, jij hoort natuurlijk veel wat daar gebeurt”, vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan Van Hooijdonk. “Laat ik het zo zeggen, ik ben technisch adviseur, maar dit heb ik niet geadviseerd”, lacht hij. “Hier zal wel over gesproken worden. Dat lijkt me ook niet meer dan normaal toch?”

Van Ramshorst lijkt vervolgens totaal overvallen te worden door de opmerking over de huidige rol van Van Hooijdonk bij NAC. “Jij bent daar nog steeds adviseur?”, vraagt de presentator. “Ja, heb jij iets anders gehoord dan?”, reageert Van Hooijdonk.

“Ik wist niet dat jij nog steeds die officiële functie had”, aldus Van Ramshorst. “Dat moest speciaal voor jullie”, doelt Van Hooijdonk op de eerdere ‘rel’ tussen hem en de NOS. De publieke omroep verbood hem namelijk om zijn toenmalige rol als commissaris bij NAC te combineren met zijn televisiewerkzaamheden, om zo de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

“Jij weet het niet meer!”, roept Van Hooijdonk naar Van Ramshorst, terwijl er verder voornamelijk gelach ontstaat aan tafel door het moment. Ibrahim Afellay uit daarna nog meer kritiek op Hoefkens, die volgens hem zeer aparte wissels doorvoerde in Amsterdam. “Je staat met 2-1 achter, je wil iets gaan forceren en dan ga je één-op-één wisselen”, uit hij zijn verontwaardiging.

“Een spits voor een spits en een buitenspeler voor een buitenspeler. Sauer en Ómarsson zijn toch wel de gevaarlijkste spelers bij NAC. Die hebben ook al aangetoond dat ze in grote wedstrijden uitstekend kunnen samenspelen met Van Hooijdonk (Sydney, red.). Maar op de een of andere manier is hij aan het wisselen geslagen", kijkt Afellay met verbazing naar de NAC-trainer.

“Maar in deze situatie sta je met 2-1 achter, ga wat proberen te forceren”, luidt zijn advies. “Haal er een verdediger uit en zet er een extra aanvaller bij. Het enige wat nog kon is dat Sauer of Ómarsson een blessure had.”