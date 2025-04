Is Ajax dicht bij de komst van publiekslieveling? 'Ik heb drie aanbiedingen op zak'

Simon Tahamata is vertrokken bij de Deutsche Football Academy, zo heeft hij verteld tegen De Telegraaf. De techniektrainer begon in maart van 2024 in Berlijn, maar is nu alweer klaar met zijn buitenlandse avontuur.

“Berlijn is voorbij, dat station is gepasseerd”, aldus de 68-jarige clublegende van Ajax. “Ik ga me op een volgend project richten. Ik heb drie aanbiedingen op zak.”

Tahamata deed bij Ajax de techniektraining van de jonge elftallen op De Toekomst en was afgelopen jaar dus werkzaam bij een voetbalacademie in Berlijn. Volgens Hans Kraay junior wil hij dolgraag terugkeren bij Ajax.

“Ik heb een maand met hem samengewerkt voordat hij naar Berlijn vertrok, en ik heb dat als heel prettig ervaren”, stak Marijn Beuker van wal bij Goedemorgen Eredivisie vorige week zondag. Hans Kraay onderbreekt de Ajax-bestuurder meteen en wil concreet weten of Beuker hem terug gaat vragen.

“Nou, we staan in goed contact met hem”, onthulde Beuker vervolgens. “We vinden het belangrijk om trainers met Ajax-DNA te halen. Daarom hebben we ook Fred Grim en Ismail Aissati teruggevraagd.”

“Dus ook met Tahamata staan we in contact. Het is iets om naar te kijken: Wat wil hij? Wat willen wij?”, gaat Beuker verder. “Hij wil wel terug hoor”, verzekerde Hans Kraay junior. “Laten we het daar eerst met hem over hebben”, antwoordde Beuker.

“Ik vind het een fantastische trainer voor de jeugd en we staan altijd open voor een terugkeer, maar het is niet eenvoudig.” Hans Kraay junior wilde alsnog van Beuker iets concreets horen. “Zeg gewoon dat je je best gaat doen!”

“Ik ga mijn best doen”, besloot Beuker het onderwerp. Het publiek van Ajax nam in maart van 2024 in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht met een groot spandoek afscheid van de geëmotioneerde Tahamata, die in november nog zei dat hij nog altijd niet over zijn vertrek bij Ajax heen was.