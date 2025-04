Tiener van Ajax maakt grote indruk in interview met ESPN: 'Hele leuke knul met heldere antwoorden'

Don-Angelo Konadu heeft met een interview indruk gemaakt op Rob Jansen, zo vertelt de zaakwaarnemer bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. De spits van Ajax maakte afgelopen zondag zijn basisdebuut in de Eredivisie in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen NAC.



ESPN-verslaggever Cristian Willaert feliciteerde Konadu aan het begin van het interview met zijn basisdebuut. “Allereerst dankjewel natuurlijk”, antwoordde de jonge spits van Ajax breedlachend.

“Het begin was wat stroef, maar ik heb me goed herpakt. Het gaat met vallen en opstaan en ik stond goed op”, vervolgde Konadu. Na vier minuten miste Konadu een kans, waar Willaert over zei dat hij met deze misser bij Jong Ajax ongetwijfeld geplaagd zou worden.

“Hier mogen ze me ook plagen hoor. Zoiets kan gebeuren”, lacht de aanvaller. “Ik heb overal van genoten. Alle negentig minuten. Een volle Johan Cruijff ArenA, dat is gewoon prachtig.”



Willaert vraagt vervolgens of Konadu meer heeft genoten van de penalty die hij voor Ajax verdiende, of van zijn assist op Steven Berghuis. “Ik heb van allebei genoten, maar het belangrijkste is dat we hebben gewonnen.”



“Het gaat goed. Het gaat steeds beter. Ik voel me fitter. Ik hoorde gisteren al dat ik misschien zou gaan starten. Als die kans komt, dan pak je die kans”, besloot Konadu het interview met de sportzender.

Jansen is onder de indruk van het interview van Konadu. “Hele leuke jongen, geeft hele heldere antwoorden, kijkt goed in de camera. Niet zo’n hele act eromheen, gewoon een leuke knul.”