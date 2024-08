FootballCo Groep - Privacy Verklaring

Voetbalzone B.V. ("we", "us" or "Voetbalzone") is a business division of the FootballCo Group, headquartered in the UK.

1.Inleiding

FootballCo groep ("wij","ons" of "FootballCo") is een divisie van de FootballCo groep Limited (FootballCo groep), met haar hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk. FootballCo groep is een groep bedrijven binnen de FootballCo groep die eigenaar zijn van, exploiteren (hetzij voor onszelf, hetzij namens derden) of een aantal gratis te gebruiken digitale sportmedia-eigendommen vertegenwoordigen - ofwel websites, of mobiele applicaties. We exploiteren ook een streamingdienst voor video-inhoud, genaamd ePlayer, waarmee digitale uitgevers digitale video's op hun eigen digitale platformen kunnen streamen. In deze kennisgeving wordt elk van de eigendommen en ePlayer-platformen aangeduid als 'platform'. Wanneer we verwijzen naar de 'Service' in deze Privacykennisgeving bedoelen we het verstrekken van content op de platformen aan de gebruiker.

Deze kennisgeving legt uit waarom FootballCo groep informatie verzamelt over de gebruikers van de platformen (elke "gebruiker", "u" of "jouw"), welk type informatie wij verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken. De Privacykennisgeving is van toepassing op dergelijke informatie, die verzameld is via enig platform waarop deze wordt weergegeven (of een link die ernaar verwijst).

Aanvullende informatie voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte ("EER"), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk over hun rechten en andere informatie zijn te vinden in de bijlage van deze Privacykennisgeving.

Deze kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

2.Welke informatie verzamelen we?

Wanneer een gebruiker interactie heeft met een van de platformen, kan FootballCo groep bepaalde gegevens over die gebruiker verzamelen. Deze gegevens vallen in 2 brede categorieën: (i) gegevens over de gebruiker, die de gebruiker ons zelf geeft; en (ii) gegevens over de gebruiker, of de manier waarop een gebruiker communiceert met de Platformen of Diensten, die door ons elektronisch worden verzameld (gezamenlijk "Gebruikersinformatie").

Wij verzamelen de volgende Gebruikersinformatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving:

informatie die gebruikers ons verstrekken, rechtstreeks of via een externe registratiedienst ten behoeve van registratie bij ons of de bedrijven binnen onze groep;

de gegevens die een gebruiker invoert voor een competitie of promotie;

informatie die gebruikers ons verstrekken wanneer gebruikers interactie hebben met ons klantenserviceteam;

informatie die gebruikers verstrekken wanneer gebruikers deelnemen aan onze enquêtes of marketingpromoties; en

informatie van het sociale mediaprofiel dat een gebruiker gebruikt om zijn of haar profiel op onze platformen te vullen, en daar waar de gebruikers er voor kiezen om zich bij ons te registreren met behulp van hun sociale media login(s);

informatie die gebruikers verstrekken met betrekking tot beoordelingen of reviews, favoriete sporten, toernooien, teams, evenementen of persoonlijkheden en / of andere onderwerpen die interessant zijn voor sportfans.

informatie over gebruikersinteracties met onze platformen en alle directe communicatie die de gebruiker van ons ontvangt (zoals e-mails);

apparaat-ID's of unieke identificatiegegevens, locatiegegevens, apparaat- en softwarekenmerken (zoals type en configuratie), verbindingsinformatie, statistieken over paginaweergaven, verwijzings-URL's, advertentiegegevens, website- en app-navigatie, IP-adres en standaard webloginformatie;

de taalkeuzes gemaakt door gebruikers met betrekking tot hun gebruik van de Service, die informatie kunnen bevatten over hun locatie bij gebruik van de Service;

de details van digitale eigendommen van derden (zoals een website) die een gebruiker naar de platformen hebben verwezen of gelinkt, samen met informatie over hoe een gebruiker heeft gereageerd op online- en e-mailmarketingcampagnes met betrekking tot de Service;

informatie en communicatie op forums op de platformen, inclusief chatrooms en prikborden;

informatie over hoe gebruikers zich op onze platformen gedragen (zoals het type inhoud dat ze bekijken, hoe vaak, op welke tijden enz.).

We kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen van verschillende externe bronnen. Deze omvatten sociale netwerken (afhankelijk van de privacy-instellingen van de gebruiker en het privacybeleid van het sociale netwerk; waar nodig wordt gebruik gemaakt van een "two-click" -oplossing), serviceproviders die ons in staat stellen om de Gebruikersinformatie die we via onze platformen verzameld hebben te verifiëren, verbeteren of aan te vullen, en zakelijke partners aan wie we diensten aanbieden.

3.Hoe en waarom we de verzamelde gegevens gebruiken

We gebruiken de Gebruikersinformatie voor drie hoofddoelen: (i) om de platformen te bedienen en te verbeteren en ervoor te zorgen dat we de Diensten kunnen leveren; (ii) om de inhoud op de platformen te optimaliseren; en (iii) om marketingcommunicatie te verzenden en advertenties aan onze gebruikers te tonen.

We gebruiken de Gebruikersinformatie om specifiek de volgende zaken uit te voeren:

beheer van onze platformen; de Service te leveren zoals gevraagd door de gebruiker; de browse-ervaring te verbeteren door het personaliseren van de Service voor de gebruiker; goederen, diensten of promoties aan te bevelen die interessant kunnen zijn voor de gebruiker, of om in contact te komen met gebruikers voor het uitvoeren van marktonderzoeken (Indien nodig met diens toestemming). Voor deze doeleinden zullen we een profiel aanmaken met uw interesses en voorkeuren dat ons in staat stelt om de relevantie van onze reclame en communicatie te kunnen vergroten; voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van potentieel verboden of illegale activiteiten, zoals fraude, valsspelen en het witwassen van geld en om onze voorwaarden te handhaven; gebruikers te informeren van wijzigingen in onze Service; voor het verzenden van E-mailmeldingen, sms-berichten of apparaat-specifieke berichten met betrekking tot onze service; prijzen gewonnen via de platformen of diensten via onze platformen te leveren; mededelingen en facturen naar gebruikers te verzenden en betalingen te innen ; derden, zoals onze externe digitale uitgevers, die ePlayer gebruiken, te voorzien van statistische en andere informatie over onze gebruikers, zoals vereist om de platformen of diensten te exploiteren; afhandelen van vragen en klachten; onze commerciële partners informatie te verstrekken over het gebruik van co-branded diensten door gebruikers, inclusief historische gebruiksgegevens; te voldoen aan eisen vanuit wet en regelgeving en anderszins kunnen reageren op relevante regulerende instanties of bevoegde autoriteiten zoals vereist door de wet; inzicht te krijgen in gebruikerstrends en -patronen; en het ontwikkelen van samengestelde analyses met betrekking tot onze gebruikers en business intelligence, die ons in staat stellen onze diensten te exploiteren en te beschermen, weloverwogen beslissingen te nemen en te rapporteren over onze bedrijfprestaties.

De digitale sport-mediaplatformen die we exploiteren, zijn ontworpen om zoveel mogelijk gebruikers aan te trekken. In ons geval zijn onze gebruikers meestal sportfans of geïnteresseerd in sportnieuws en andere sportgerelateerde content. De creatie van deze content en het werk dat ervoor zorgt dat de platformen toonaangevende bestemmingen voor digitale sport blijven, worden gefinancierd met advertentie-inkomsten die we ontvangen voor het weergeven van gesponsorde of merkgerelateerde inhoud aan de gebruikers. Wij hebben er een rechtmatig belang bij om ervoor te zorgen dat we deze advertenties op een verantwoorde manier weergeven en ons in staat stellen deze te tonen aan de gebruikers die er het meest waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn, daarbij gebruiken we Gebruikersinformatie, zoals de locatie van de gebruiker, hoe de gebruiker gebruik maakt van de platformen en de content die de gebruiker bekijkt.

Meer specifiek, met betrekking tot adverteren:

Gebruikersinformatie wordt gebruikt om advertenties te selecteren en te leveren zoals deze op onze platformen verschijnen en om derden (zoals advertentie-servers) toe te staan om dit namens ons uit te voeren;

Gebruikersinformatie wordt gebruikt om advertenties te selecteren en aan gebruikers te tonen op basis van de manier waarop de gebruiker communicatie over en weer heeft gehad met onze platformen. Tevens delen we de informatie met derden, zodat deze, met toestemming van ons, advertenties kunnen tonen;

wij mogen Gebruikersinformatie doorgeven aan serviceproviders, zoals Oracle of Google, om hen in staat te stellen diensten namens ons te leveren of om met ons samen te werken bij het selecteren en presenteren van advertenties van onze advertentiepartners;

wij mogen Gebruikersinformatie doorgeven aan adverteerders of externe uitgevers die de ePlayer weergeven, om zo te kunnen rapporteren hoe advertenties aan onze gebruikers worden getoond en hoe gebruikers ermee omgingen;

wij zullen de Gebruikersinformatie niet inzetten om kwalitatieve beoordelingen te maken van individuele gebruikers, en geen geautomatiseerde beslissingen met betrekking tot gebruikers maken die een aanzienlijk of juridisch effect op hen kunnen hebben, en wij zullen ook niet bewust derden inschakelen voor dit doel.

4.Cookies

Veel van de Gebruikersinformatie die we verzamelen en de meeste informatie die we gebruiken in verband met advertenties, wordt verkregen via het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Cookies bestaan meestal uit een reeks cijfers en/of letters die een website plaatst op de harde schijf van een gebruiker. Vergelijkbare technologieën als pixeltags, webopslag, etc. worden in het vervolg van dit hoofdstuk aangeduid als "cookies". De cookies stellen de platformen in staat zich u te "herinneren", hetzij voor de duur van uw bezoek (sessiecookies) of voor herhaalbezoeken (permanente cookies).

Op dit platform gebruiken we de volgende soorten cookies:

Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn essentieel om de gebruiker in staat te stellen veilig over het platform te navigeren en om de gebruiker de specifieke diensten aan te bieden waar hij om heeft gevraagd.

Functionele cookies - Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de platformen door gebruikersvoorkeuren op te slaan. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en locatie onthouden als u aangeeft in welke informatie en inhoud u bent geïnteresseerd.

Prestatiecookies - Deze cookies verbeteren de prestaties van de platformen. Ze helpen bijvoorbeeld pagina's sneller te laden.

Analytische cookies – Dit type cookies kan worden gebruikt voor analytics services van derden, bijvoorbeeld Google Analytics of anderen. Uw IP-adres en andere informatie wordt automatisch verzameld om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen, gebruikerspatronen te identificeren en gerelateerde diensten aan te bieden. Klikhiervoor meer informatie over hoe Google Analytics uw gegevens gebruikt. Daarnaast worden authenticatie- en trackinglogboeken gebruikt om gebruikersstatistieken samen te stellen.

Targeting / reclame- Deze cookies helpen ons relevante advertenties te presenteren en procedures voor frequency capping in te voeren.

Deze soorten cookies kunnen ook op het platform worden geplaatst door onze zakelijke partners of serviceproviders.

Als u zich bij ons registreert of als u onze platformen blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. In sommige gevallen verschijnt, wanneer u ons platform bezoekt, een pop-up bericht waarin u om toestemming wordt gevraagd om advertentiecookies op uw apparaat te plaatsen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Klik op 'OK' om uw toestemming te geven. Zodra uw toestemming is verleend, wordt dit bericht niet meer weergegeven wanneer u de pagina opnieuw bezoekt, tenzij u cookies via uw browserinstellingen of anderszins verwijderd heeft.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar als u daar de voorkeur aan geeft kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om dat te voorkomen, of kiezen voor een opt-out zoals hieronder wordt uitgelegd. Mogelijk kunt u niet optimaal gebruikmaken van onze platformen of bepaalde functies, als u de cookies uitschakelt.

5.Delen van Gebruikersinformatie

We mogen Gebruikersinformatie delen met elk lid van de FootballCo groep indien dit noodzakelijk is voor zakelijke administratie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We mogen ook toestaan dat andere leden van de FootballCo groep contact opnemen met gebruikers met toepasselijke aanbiedingen, competities en het laatste nieuws (waarvoor ze toestemming voor hebben gegeven, indien vereist door toepasselijke wetgeving).

We mogen ook Gebruikersinformatie delen met geselecteerde externe partijen, waaronder:

zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers in verband met het leveren van diensten aan onze gebruikers.

adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om gerichte advertenties voor de gebruiker te selecteren en aan te bieden.

providers van analyse- en zoekmachines die ons steunen bij het verbeteren en optimaliseren van de platformen.

indien we besluiten het bedrijfsonderdeel te verkopen die de Service exploiteert, of het wordt samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen we Gebruikersinformatie beschikbaar stellen aan onze adviseurs en mogelijke adviseurs van kopers, evenals aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

als we verplicht zijn de persoonlijke informatie van een gebruiker openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze voorwaarden af te dwingen of toe te passen.

om fraude, valsspelen en het witwassen van geld te voorkomen, kunnen we Gebruikersinformatie en gok- en gamegeschiedenis bekendmaken aan derden, inclusief, maar niet beperkt tot, relevante regulerende instanties, spel- en sportorganisaties, financiële instellingen en wetshandhavingsinstanties of andere instanties die betrokken zijn bij een onderzoek naar vermeende overtredingen.

Waar relevant zullen we Gebruikersinformatie en geanonimiseerde informatie over het gebruik en de interactie van de gebruiker met de platformen bekendmaken aan de partner namens wie we dat platform exploiteren, voor marketingdoeleinden en reclame, en om hun eigen producten en diensten te promoten.

6.Uw recht op opt-out

Als u, of een andere gebruiker van uw apparaat, uw toestemming voor cookies op elk gewenst moment wilt intrekken, kunt u cookies accepteren of weigeren door uw browserinstelling te wijzigen. Voor meer informatie over cookies kunt u, ook surfen naar www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu indien u in Europa bent, of naar www.aboutads.info/choices indien u zich buiten Europa bevindt. U kunt zichhierafmelden voor Google Analytics. In sommige gevallen wordt wanneer u zich afmeldt een nieuwe cookie (Opt-Out-Cookie) in uw webbrowser geplaatst. Hiermee wordt aan de externe provider verteld dat het verzamelen van gegevens uit uw browser moet worden gestaakt en wordt voorkomen dat u nog langer advertenties ontvangt.

Gebruikers in de EU kunnen hun cookie-instellingsinstellingen van derdenhieraanpassen

7.Beveiliging

We begrijpen dat de beveiliging van uw gebruikersinformatie belangrijk voor u is. Bij het omgaan met gebruikersinformatie is veiligheid van het grootste belang en we proberen ervoor te zorgen dat Gebruikersinformatie wordt beschermd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

We nemen alle redelijke administratieve, logische en fysieke maatregelen, inclusief wachtwoordbeveiliging, om uw gebruikersinformatie te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw Gebruikersinformatie te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunnen we de veiligheid van uw Gebruikersinformatie niet garanderen.

8.Internationale gegevensoverdracht

Informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen en verwerkt in, en uitgewisseld tussen elk van de landen waarin we actief zijn, zodat we de informatie in overeenstemming met deze kennisgeving kunnen gebruiken.

Informatie die u verstrekt, kan worden overgedragen aan bedrijven binnen onze groep, commerciële partners, leveranciers of agenten die buiten uw land zijn gevestigd, zoals uiteengezet in de paragraaf 5 hierboven. We zullen zorgen voor een adequate bescherming van persoonsgegevens die buiten uw land worden overgedragen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Als u zich bijvoorbeeld in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk bevindt, kunnen we modelcontracten met de ontvanger afsluiten. U kunt contact met ons opnemen voor een kopie van de veiligheidsmaatregelen die we hebben genomen om uw persoonlijke gegevens onder deze omstandigheden te beschermen.

Daarnaast zal de persoonlijke informatie die u opstuurt voor publicatie op de platformen gepubliceerd worden op het internet en kan daarmee wereldwijd beschikbaar komen. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

9.Ouders en verzorgers

Onze platformen zijn niet rechtstreeks voor kinderen bedoeld en mogen niet door hen worden gebruikt, tenzij onder toezicht van een ouder of voogd.

10.Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Privacykennisgeving zijn welkom en kunnen worden gestuurd.

11.Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de praktijken die in deze Privacykennisgeving worden beschreven, op elk gewenst moment te wijzigen door een bijgewerkte Privacykennisgeving te publiceren. Controleer dit hier regelmatig. Wanneer wij deze kennisgeving wijzigen, houdt het blijven gebruiken van onze platformen in dat u de gewijzigde kennisgeving erkent.

BIJLAGE BIJ PRIVACYKENNISGEVING - INFORMATIE VOOR PARTICULIEREN UIT DE EER, ZWITSERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK

Om te voldoen aan de regelgeving inzake gegevensprivacy in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, verstrekt FootballCo groep aanvullende informatie aan haar gebruikers in de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Wat zijn „persoonsgegevens”?

“Persoonsgegevens" betreffen informatie over u (zijnde een "betrokkene"), waarvan het gebruik wordt bepaald door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Het bevat alle informatie aan de hand waarvan u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar identificatiegegevens zoals uw naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-id of andere informatie over uw identiteit. De meeste Gebruikersinformatie zal persoonlijke gegevens bevatten.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

FootballCo groep Services Ltd is geregistreerd als Data Controller bij het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk (registratienummer ZA188575).

Wat is de wettelijke grondslag waarop FootballCo groep zich baseert bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens?

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u ermee instemt deel te nemen aan onze enquêtes en andere activiteiten of wanneer u ons toestemming geeft om marketingcommunicatie te verzenden (waar nodig maken wij gebruik van een "double-opt-in") of om uw vragen te behandelen, zoals uiteengezet in paragraaf 3, letter (d) in de opsomming).

Bij andere gelegenheden verwerken we uw persoonlijke gegevens wanneer we dit nodig hebben om een contract met u te kunnen afsluiten (bijvoorbeeld om de gevraagde inhoud voor u ter beschikking te stellen of om te factureren) of om stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat (bijvoorbeeld voor het verifiëren van uw informatie), zoals uiteengezet in paragraaf 3 letters (a), (b),(c),(f), (g),(h), (i),(j) en (k) in de opsomming.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ook wanneer dit in ons rechtmatig belang is en wanneer deze belangen niet worden overschreven door uw rechten op gegevensbescherming, zoals uiteengezet in paragraaf 3 letters (c) , (e, )(j), (k), (l), (n) en (o) . Wij kunnen bijvoorbeeld vanuit onze rechtmatige belangen uw persoonlijke gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat onze platformen en Diensten op een gebruikersvriendelijke en gepersonaliseerde manier worden geleverd, rekening houdend met gebruikersfeedback, -gegevens en -profielen, tenzij volgens de toepasselijke wet toestemming is vereist voor dergelijke verwerking. We zullen persoonlijke gegevens verwerken om de veiligheid van ons bedrijf en de informatie van onze gebruikers te waarborgen en om zorg te dragen voor een correcte en efficiënte administratie van ons bedrijf. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

Ten slotte zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld wanneer we moeten voldoen aan anti-witwas vereisten of informatie openbaar moeten maken onder een gerechtelijk bevel), zoals uiteengezet in paragraaf 3 letters (f), (g), (k) en (m).

Hoe lang bewaart FootballCo groep gegevens?

FootballCo groep bewaart uw gegevens slechts zolang als nodig is om u de benodigde diensten aan te bieden en voor het verwerken daarvan, zoals in deze kennisgeving is uiteengezet, en in overeenstemming met haar verplichting onder de toepasselijk wetgeving. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens over het algemeen niet langer dan zes jaar na uw laatste interactie met ons bewaren en dat de bewaarperiode vaak korter is. Wij zullen, bijvoorbeeld, uw gegevens voor marketingdoeleinden bewaren gedurende een periode van 3 jaar na de beëindiging of het aflopen van onze relatie, of uw laatste contact met ons.

Uw rechten

Datasubjecten kunnen ons om een kopie van hun informatie vragen, deze corrigeren, wissen of overdragen aan andere organisaties op hun verzoek. Datasubjecten hebben ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen, waaronder profilering en, als we toestemming hebben gevraagd om de gegevens van het datasubject te verwerken, deze toestemming weer in te trekken. In het bijzonder hebben datasubjecten het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen direct marketing. Wanneer een datasubject zijn toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan uw verzoek is uitgevoerd. Waar we gegevens verwerken omdat we er een rechtmatig belang bij hebben (zoals hierboven uitgelegd), heeft het datasubject het recht hiertegen bezwaar te maken. Wanneer we een beslissing nemen die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking die een wezenlijke impact heeft op het datasubject, dan heeft hij of zij het recht om de beslissing te betwisten, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en te verzoeken om tussenkomst van een mens. Datasubjecten hebben het recht hun gegevens over te plaatsen naar een andere provider.

Deze rechten kunnen in sommige situaties ingeperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer wij kunnen aantonen dat wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken.

Gebruik de contactgegevens die zijn vermeld in de bovenstaande contactgegevens. We streven ernaar om uw vragen binnen 72 uur te bevestigen en binnen een maand te reageren, tenzij anderszins wettelijk vastgelegd.

We hopen dat we uw vragen over de wijze waarop we uw gegevens verwerken naar tevredenheid hebben beantwoord. Als u nog onbeantwoorde vragen hebt, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.