Mike Verweij: 'Farioli geeft heel duidelijk signaal af aan zomeraankoop van Ajax'

Francesco Farioli moest zondag voor de competitiewedstrijd tegen NAC Breda (3-1 winst) puzzelen om tot een opstelling te komen. Dat Don-Angelo Konadu zijn basisdebuut mocht maken als vervanger voor de geschorste Brian Brobbey, is volgens Mike Verweij van De Telegraaf een teken aan de wand voor een zomeraankoop van de club.

Konadu speelde een belangrijke rol bij de eerste twee doelpunten die Ajax maakte tegen NAC. Toch werd Verweij niet helemaal overtuigd door de achttienjarige spits. "Ajax vindt hem een groot talent, maar dat hij er nu nog niet klaar voor is, dat bewees hij het eerste half uur wel tegen NAC, vond ik", aldus de journalist in de podcast Kick-off.

"Konadu was belangrijk bij de 1-1 en 2-1, dat deed hij heel goed, maar daarmee was het wel gezegd wat betreft die wedstrijd. Ik vind het wel een jongen met potentie. Die jongen kan wel wat. Die moet wel groter en sterker worden. Dit komt volgens mij wel te vroeg."

Valentijn Driessen stipt aan dat de statistieken van Konadu in de Keuken Kampioen Divisie 'niet om over naar te schrijven' zijn: één goal en twee assists uit zestien competitieduels voor Jong Ajax. "Als je andere jongens ziet die via Jong Ajax doorbraken, die konden betere cijfers overleggen dan Konadu. Hij heeft wel de fysiek."

De opstelling van Ajax zegt volgens Verweij veel over de status van Julian Rijkhoff. "Het is wel heel opvallend dat Rijkhoff kennelijk al voorbij is gestreefd door Konadu." Rijkhoff komt totaal niet in de plannen voor van Farioli en zit niet meer bij de wedstrijdselectie van Ajax 1.

"Dat is een lelijke misser", zegt Driessen. "Rijkhoff was de eerste aankoop van Alex Kroes." Ajax betaalde daar volgens Verweij ongeveer een miljoen euro voor aan Borussia Dortmund.

Verweij verwacht dat Ajax weinig financiële schade zal lijden. "In het algemeen is het zo dat als Ajax spelers verkoopt, dat ze dat bedrag wel terug kunnen halen. Maar het is geen succes geworden."