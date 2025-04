Mike Verweij: 'Veel mensen binnen Ajax zien hem als een verrader'

Jan van Halst wordt binnen Ajax door veel mensen gezien als verrader. Dat vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Van Halst was in 2023 als lid van de Raad van Commissarissen van Ajax nauw betrokken bij de transfers van technisch directeur Sven Mislintat, die voor een vermogen veel spelers haalde die uiteindelijk grotendeels een miskoop bleken.

Tijdens Kick-off gaat het onder meer over Van Halst die mee gaat doen aan het nieuwe seizoen van De Verraders, dat op 9 mei van start gaat. Dat nieuws werd maandag bekendgemaakt door RTL.

“Dit had een heel goede grap van De Speld kunnen zijn”, reageert Verweij op het nieuws. “Want ik moet je wel heel eerlijk vertellen dat mensen binnen Ajax hem wel als een behoorlijke verrader zien.”

“Hij is natuurlijk degene geweest die Mislintat had moeten controleren. Dat heeft hij nagelaten, terwijl hij er als commissaris en algemeen directeur naast heeft gezeten. Dat is niet zo heel goed gegaan. Dus dit past wel, denk ik.”

Mislintat werd in het voorjaar van 2023 aangesteld als technisch directeur bij Ajax. De Duitser haalde voor een vermogen twaalf nieuwe spelers naar Amsterdam, van wie bijna geen enkele slaagde.

Van Halst zette als toenmalig voetbalcommissaris zijn handtekening onder alle aankopen van Mislintat bij Ajax. Ajax belandde in het seizoen 2023/24 zelfs even op de laatste plaats van de Eredivisie, en Mislintat werd al snel ontslagen.

Van Halst werd in september 2023 juist op interim-basis algemeen directeur van Ajax. Dat duurde tot maart 2024, toen Alex Kroes hem verving. Daarna vertrok Van Halst bij de Amsterdamse club.