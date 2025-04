Valentijn Driessen ondanks goede vorm Feyenoord kritisch op Robin van Persie: 'Jammerlijke constatering'

Valentijn Driessen heeft niet genoten van de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord (0-1), zo blijkt uit zijn column namens De Telegraaf. De journalist is met name kritisch op trainer Robin van Persie.

Driessen uit zijn teleurstelling. “Zat in september 2024 de idealist Robin van Persie op de bank als trainer-coach van sc Heerenveen in Alkmaar, bijna zeven maanden later stond de realist Robin van Persie voor de dug-out als trainer-coach van Feyenoord in Alkmaar.”

Volgens de journalist timmerde Feyenoord de boel dicht tegen AZ. Driessen zag de Rotterdammers geen enkel risico nemen in de opbouw. “In zeven maanden Eredivisie is de pragmaticus in Van Persie tot leven gewekt als de punten gewonnen moeten worden.”

“Voor Van Persie is zijn voetbalfilosofie het uitgangspunt, maar niet langer de heilige graal”, concludeert Driessen, die stelt dat het in korte tijd kan verkeren.

Driessen had het liever anders gezien. “Een jammerlijke constatering, want het bij Heerenveen ingezette experiment was boeiend, razend interessant en helemaal Hollandse School.”

Van Persie (41) is nu zeven wedstrijden hoofdtrainer van Feyenoord. Vier daarvan wist hij winnend af te sluiten. Alleen Inter was twee keer te sterk in de achtste finales van de Champions League.

In De Kuip ligt Van Persie nog tot medio 2027 vast. Heerenveen wist sinds zijn vertrek twee keer te winnen in vijf wedstrijden.