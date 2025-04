Tegen deze tegenstanders viert Ajax mogelijk het landskampioenschap

Met de 0-2 zege op PSV vorige week zette Ajax een reuzenstap naar de landstitel. Afgelopen weekeinde ging de ploeg van Francesco Farioli opnieuw niet de mist in en lijkt het kampioenschap ze niet meer te kunnen ontgaan. Voetbalzone zet uiteen wanneer Ajax kampioen kán worden.

Met nog zes speelrondes te gaan in de Eredivisie lijkt het niet de vraag óf de Amsterdammers in mei de schaal in handen hebben, maar wanneer. De voorsprong op PSV bedraagt negen punten en dat terwijl de manschappen van Peter Bosz niet in grootse vorm verkeren, al werd er in de laatste speelronde wel gewonnen van FC Groningen (1-3).

PSV kan, net als alle andere ploegen overigens, dit seizoen nog maximaal achttien punten pakken. Daarmee zou het op een totaal van 79 uitkomen. Ajax verzamelde tot nog toe 70 punten.

Indien de recordkampioen nog tien punten sprokkelt, is het dus sowieso verzekerd van de 37ste landstitel in de clubgeschiedenis. Dit zou op zondag 11 mei, thuis tegen NEC (speelronde 32), het geval kunnen zijn.

Bovenstaand scenario gaat ervan uit dat PSV geen punten verspeelt in de komende drie speelrondes. Mochten de Eindhovenaren dat wel doen, kan Ajax vanzelfsprekend eerder al de medailleceremonie inlassen.

Op zijn vroegst kunnen Farioli en co de titel in ontvangst nemen op zondag 27 april, als men Sparta Rotterdam ontvangt in de Johan Cruijff ArenA (speelronde 31). Daarvoor moet PSV nog de nodige punten laten liggen.

Resterend programma Ajax

Zondag 13 april: Willem II - Ajax

Zondag 20 april: FC Utrecht - Ajax

Zondag 27 april: Ajax - Sparta

Zondag 11 mei: Ajax - NEC

Woensdag 14 mei: FC Groningen - Ajax

Zondag 18 mei: Ajax - FC Twente

Resterend programma PSV