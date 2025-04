Had Danny Makkelie rood moeten geven bij Ajax - NAC? Oud-scheidsrechter Mario van der Ende stipt 'gemiste rode kaart' aan

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor oud-scheidsrechter Mario van der Ende, die vindt dat Danny Makkelie een rode kaart over het hoofd zag bij Ajax - NAC Breda.

Van der Ende vindt dat Makkelie ten onrechte géén rode kaart heeft uitgedeeld tijdens het Eredivisie-duel tussen Ajax en NAC (3-1), zo maakt de oud-arbiter duidelijk op X.

Ajax keek tegen een 0-1 achterstand aan toen NAC-keeper Roy Kortsmit in de fout ging. In plaats van de bal weg te schieten uit zijn eigen zestien, probeerde hij Ajax-spits Don-Angelo Konadu uit te kappen. Dat ging helemaal mis, want hij maakte een overtreding en wierp Konadu op de grond.

Makkelie gaf een gele kaart voor de overtreding en hij kende een penalty toe aan Ajax, die werd benut door Kenneth Taylor. Van der Ende vindt het opvallend dat Makkelie geen rood gaf voor de overtreding van de keeper.

“Ippon tegenwoordig geel?”, zo schreef de oud-scheidsrechter op X na de worp van Kortsmit, doelend op de term uit de judosport.



Na afloop van de wedstrijd gaf verslaggever Chris Willaert voor de camera van ESPN in gesprek met Kortsmit zelf aan dat Makkelie rood had moeten geven. "Als je hem pakt, de bal niet speelt en een grote kans verijdelt, dan moet hij eigenlijk rood geven."