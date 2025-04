Johan Derksen: 'Ik word gek van die gozer! Wat een vervelende jongen!'

Johan Derksen heeft zich zaterdagavond gigantisch gestoord tijdens de wedstrijd FC Groningen - PSV (1-3). De analist laat in Vandaag Inside blijken wat hem dwarszit.

"Ik word een beetje moe van Peter Bosz, die het ziet als een uitdaging om tweede te worden", begint Derksen. "Nee, het is een afgang."

Daarnaast ergert Derksen zich enorm aan Noa Lang.

"Ik word een beetje gek van die Lang", aldus Derksen. "Ik heb zo'n bloedhekel aan die Lang."

"Die jongen misdraagt zich stuitend, iedere wedstrijd weer. En dat handje naar Luuk de Jong en zo... Als ik aanvoerder geweest was, had ik gezegd: wisselen die klootzak!"

Valentijn Driessen, die te gast is, weet wat er gebeurde bij het moment dat Derksen bedoelt: "Ismael Saibari maakte de fout, terwijl Lang de schuld kreeg van Luuk de Jong. Daarom maakte Lang een wegwerpgebaar. Hij heeft dit bij Ajax ook al een keer gedaan tegen Dusan Tadic, en toen heeft Ajax hem weggestuurd."

"Het is een hele vervelende jongen die alleen maar voor anti-publiciteit zorgt", aldus Derksen.

De kans is levensgroot dat Lang in de zomer vertrekt bij PSV. Derksen vindt dat de linksbuiten in zijn twee jaar in Eindhoven veel te weinig heeft gepresteerd. "Hij laat het zo drie keer per jaar zien."

"Dan kan hij ook meteen wel heel goed voetballen", vindt Wilfred Genee. "Ja, maar het is een beetje weinig hè?", aldus Driessen.