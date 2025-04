Voor de supporters van Ajax breekt een spannende transferzomer aan, waarin een aantal sterspelers mogelijk zullen vertrekken. Jorrel Hato is een van de grote namen die op de nominatie staat voor een absolute toptransfer. De verdediger heeft zich dit seizoen op zijn nieuwe linksbackpositie helemaal waargemaakt.

Voor Hato was het schrikken toen het toptalent afgelopen zomer in de eerste oefenwedstrijd onder Farioli plots op de linksbackpositie werd geposteerd. Hato beleefde zijn stormachtige doorbraak in het eerste elftal als centrumverdediger en beschouwde dat op dat moment ook als zijn favoriete positie.

Hato moest even wennen aan zijn nieuwe rol. "Ik heb nog steeds de voorkeur voor centraal, maar Farioli heeft daarin zijn visie", zei de negentienjarige verdediger in augustus. "We doen het goed op dit moment."

Negen maanden later is Hato niet meer weg te denken van de linksbackpositie van Ajax. De verdediger zit vast bij het Nederlands elftal en wordt gevolgd door Real Madrid en Liverpool. Een absoute toptransfer ligt dan ook in het verschiet.

Hato heeft zijn rol als linksback intussen helemaal omarmd. Dat heeft volgens de Ajacied voor een deel te maken met gesprekken die hij voerde met Jurriën Timber. Laatstgenoemde maakte bij Ajax furore als centrumverdediger, maar wordt bij Arsenal met name als back gebruikt.

Hato speelde bij Ajax kort met Timber samen, maar komt de verdediger inmiddels ook tegen bij het Nederlands elftal. Timber gaf Hato een wijze les mee. “Jur zei tegen me dat ik blij moest zijn dat ik speelde, en dat ik trots moet zijn dat ik op meerdere plekken inzetbaar ben. Ik sta er nu ook zo in", zo vertelt Hato tegenover Voetbal International.

Een andere voormalig Ajacied waar Hato veel aan te danken heeft, is Winston Bogarde, die voorheen in dienst was bij Ajax als trainer voor de verdedigers. “We kijken beelden en dat bespreken we dan. Ik neem dat allemaal mee", aldus Hato.