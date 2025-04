International van Nederlands elftal gaat spoedig uitkomen voor de Dominicaanse Republiek

Pablo Rosario hoopt snel met nieuws naar buiten te komen over zijn interlandcarrière, zo heeft hij gezegd in een interview met Viaplay. De middenvelder van OGC Nice geeft aan voor een ander land dan Nederland hoopt uit te gaan komen.

“Ik verwacht niet dat ik ooit nog een interland zal spelen voor Nederland, vooral niet omdat het al zo lang geleden is”, steekt de voormalig speler van PSV van wal.

“Ik heb mijn haasje. Ik heb mijn debuut mogen maken bij het Nederlands elftal. Ik heb mooie ervaringen gehad, maar het is een gepasseerd station voor mij”, gaat Rosario verder.

“Ik heb snel met nieuws te komen over mijn interlandcarrière”, vervolgt Rosario. “Dat is zeker iets waar ik naar uitkijk. Ik heb ook nog de nationaliteit van de Dominicaanse Republiek.”

“Dat land wist heel lang niet wat voetbal was, maar de afgelopen jaren zijn ze er steeds meer mee bezig. Ze zijn bezig met het ontwikkelen van het voetbal.”

“Ze proberen de jongeren te activeren om in plaats van te honkballen, te gaan voetballen. Er zijn steeds meer jongens die in Europa spelen die hun debuut hebben gemaakt voor de Dominicaanse Republiek.”

Rosario maakte zijn interlanddebuut in 2018, tijdens een oefenduel tegen België. Hij stond toen 45 minuten in het veld. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.