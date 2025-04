Vertrek bij PSV aanstaande? 'Afwachten of Feyenoord zich weer zal melden'

Het is niet uitgesloten dat Isaac Babadi deze zomer vertrekt bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. De twintigjarige middenvelder leek nog niet zolang geleden zijn kans te krijgen in de hoofdmacht, maar is nu weer veroordeeld tot het spelen van wedstrijden in het beloftenelftal.

Babadi maakte onlangs een goede indruk in de wedstrijden tegen Arsenal (Champions League) en RKC Waalwijk (Eredivisie). Dat smaakte naar meer, maar desondanks stuurde trainer Peter Bosz de jongeling weer richting Jong PSV.

De middenvelder maakte volgens clubwatcher Rik Elfrink niet bijster veel indruk tegen FC Den Bosch (2-4 nederlaag) en maandagavond tegen Jong AZ (2-2). Babadi benutte nog wel een strafschop, maar drukte te weinig zijn stempel op het spel van de Eindhovense beloften.

Het was overigens pas het eerste doelpunt van Babadi in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen. Ter vergelijking: Tai Abed, die ook maandag scoorde, is met dertien treffers voorlopig clubtopscorer van Jong PSV.

Babadi stond afgelopen winter in de nadrukkelijke belangstelling van sc Heerenveen, met Robin van Persie als groot bewonderaar van de middenvelder. De trainer is inmiddels vertrokken uit Friesland en sinds enige tijd de oefenmeester van Feyenoord.

''Of de Rotterdammers zich na het seizoen nog een keer melden voor Babadi, is afwachten'', zo benadrukt Elfrink. Feyenoord was vorig jaar serieus in de markt voor de PSV'er, die toen voor een contract tot medio 2028 in Eindhoven koos.

Babadi lijkt in ieder geval voor een belangrijke keuze te staan. Hij ondervindt op het middenveld van PSV forse concurrentie van de weer fitte Malik Tillman en Guus Til, waardoor een vertrek bij PSV niet uit te sluiten valt.