VZ Team van de Week: 4 spelers van Ajax na knappe zege op PSV

Speelronde 27 van de Eredivisie zit erop. Ajax kan de 37ste landstitel al bijna ruiken door een knappe 0-2 uitzege op PSV. Feyenoord was in De Kuip te sterk voor Go Ahead Eagles (3-2) en ook NEC en AZ (3-3) maakten er een doelpuntenfestijn van. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Lucas Rosa voerde zijn opdracht zondagmiddag uitstekend uit. De Braziliaan maakte niet alleen PSV’er Noa Lang onschadelijk, maar wist ook nog eens een assist af te leveren bij de openingstreffer van Davy Klaassen.

Uitgelicht

Jizz Hornkamp is deze week de held van Almelo. De spits van Heracles was zondag tegen FC Twente (2-1 winst) twee keer trefzeker. Hornkamp kan de komende weken een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen degradatie.

Vorig jaar was Josip Sutalo regelmatig het mikpunt van kritiek, maar dit jaar verdient de Ajacied alle credits. De Kroaat is een baken van rust en had Luuk de Jong negentig minuten lang in zijn broekzak.

Het VZ Team van de Week: Matheus (Ajax); Lucas Rosa (Ajax), Simon Graves (PEC Zwolle), Josip Sutalo (Ajax), Dávid Hancko (Feyenoord); Thom Haye (Almere City), Davy Klaassen (Ajax), Carel Eiting (Sparta Rotterdam); Vito van Crooij (NEC Nijmegen), Jizz Hornkamp (Heracles Almelo), Shunsuke Mito (Sparta Rotterdam).