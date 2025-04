Jasper Cillessen na operatie ontslagen uit ziekenhuis, maar gaat niet met lege handen weg

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jasper Cillessen, die ontslagen is uit het ziekenhuis.

De Nederlandse goalie kwam op de laatste dag van maart hard in botsing met Borja Iglesias tijdens het duel tussen Celta de Vigo en Las Palmas (1-1). Cillessen moest per brancard van het veld worden gedragen en afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Daar verbleef hij ruim een week en onderging hij een operatie aan zijn dunne darm, die geperforeerd was door de aanvaring met Iglesias. Dinsdag werd Cillessen uit het ziekenhuis ontslagen.

De sluitpost ging niet met lege handen weg. Hij kreeg visite van de man die hem het ziekenhuisbezoek aandeed en kreeg van Iglesias een presentje.

Om Cillessen een hart onder de riem te steken, signeerde de gehele Celta-selectie een shirt om aan de doelman cadeau te doen. Cillessen poseerde daarnaast met het ziekenhuispersoneel.