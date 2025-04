FC Utrecht heeft eerste twee aankopen voor volgend seizoen al binnen

FC Utrecht gaat Yoann Cathline en Miguel Rodríguez definitief vastleggen. Dat meldt Voetbal International. Beide vleugelspelers worden nu nog gehuurd, maar Utrecht gaat de eerste optie tot koop die het heeft in beide gevallen lichten.

Cathline staat sinds medio 2022 onder contract bij FC Lorient. Vorig seizoen huurde Almere City FC hem, dit seizoen Utrecht. Met 5 goals en 4 assists in 24 officiële duels dit seizoen is hij prima op dreef bij de Domstedelingen.

Ook zondag tegen Go Ahead Eagles (2-2) was Cathline nog trefzeker. Utrecht heeft de optie om de 22-jarige linksbuiten na dit seizoen definitief over te nemen van Lorient, en gaat die optie dus lichten.

De 21-jarige Rodríguez wordt sinds afgelopen zomer gehuurd van Celta de Vigo, de club waar hij ook in de jeugd speelde. In twintig duels voor Utrecht tekende hij tot dusver voor zeven goals en drie assists.

Ook de Spaanse rechtsbuiten nam zondag een treffer voor zijn rekening tegen Go Ahead. En ook in zijn geval gaat Utrecht de optie lichten die het heeft om hem komende zomer definitief vast te leggen.

Voor Rodríguez zelf zal dat ook goed uitkomen. Volgens Voetbal International wil hij komend seizoen graag Europees voetbal spelen. Met Utrecht, dat momenteel vierde staat in de Eredivisie, is de kans groot dat dat gaat lukken.

Hoeveel beide spelers moeten gaan kosten, wordt niet gemeld. Transfermarkt schat de marktwaarde van Cathline in op zes miljoen euro, en die van Rodríguez op twee miljoen euro.