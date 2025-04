Kenneth Perez begrijpt helemaal niets van winterse Ajax-transfer: 'Eeuwig zonde!'

Ajax roerde zich in januari noodgedwongen flink op de transfermarkt. Kenneth Perez heeft niet alle aankopen van de Amsterdammers begrepen, zo stipt de Deen aan in het ESPN-programma Voetbalpraat.

Ajax haalde in januari drie nieuwe spelers: Lucas Rosa (Real Valladolid), Oliver Edvardsen (Go Ahead Eagles) en Youri Regeer (FC Twente). Voor laatstgenoemde telde Ajax naar verluidt 4,5 miljoen euro neer.

"Zo'n transfer van Regeer hè? Als je niet voor een bepaalde club bent, dan is die transfer toch zonde?", zegt Perez maandagavond. "Waarom moet hij teruggehaald worden naar Ajax?"

Het nieuwe avontuur van Regeer bij Ajax is nog geen succes geworden. "Hij raakte ook gelijk geblesseerd na zijn eerste wedstrijd (tegen Feyenoord, red.), waarin het veel te snel ging voor hem."

Volgens Perez had Regeer beter in Enschede kunnen blijven. "Hij was zich heerlijk aan het ontwikkelen bij Twente, met vallen en opstaan. Het is toch zo zonde voor zo'n jongen? Die is toch zo teruggeworpen in zijn hele ontwikkeling?"

Leon ten Voorde, die FC Twente-watcher is namens Tubantia, vindt het ook een onverstandige keuze van Regeer. "Ik dacht toen al: blijf nou bij Twente. Daar speel je op het middenveld, wat je graag wil. Dan ontwikkel je je. Je bent verzekerd van speelminuten."

Regeer koos voor zijn oude liefde Ajax, waar hij de hele jeugdopleiding doorliep. "Dat snap ik aan de ene kant ook wel", aldus Ten Voorde. "Alleen als je dan een stap maakt, doe dat dan in de zomer." Ajax maakte overigens gebruik van de clausule die Regeer in zijn contract had staan. Die liep in januari af, waardoor dat het laatste moment was voor de Amsterdammers. Een zomertransfer was daardoor ingewikkelder geworden.