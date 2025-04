Waarom Liverpool-manager Arne Slot Givairo Read wil wegplukken bij Feyenoord

Liverpool ziet Feyenoord-verdediger Givairo Read als de ideale opvolger van de naar Real Madrid vertrekkende Trent Alexander-Arnold.

Het is een seizoen met pieken en dalen voor Feyenoord. De Nederlandse grootmacht bereikte de laatste 16 van de Champions League, waarbij onderweg teams als Bayern München en AC Milan werden verrast. Feyenoord won zondag van concurrent AZ met 0-1 en beschikt voorlopig over de beste papieren om via de derde plaats opnieuw het miljardenbal te bereiken.

De Rotterdamse club begint steeds beter in vorm te raken onder de nieuwe coach Robin van Persie - die het op 24 februari overnam van interim-trainer Pascal Bosschaart, twee weken na het ontslag van Brian Priske. Een achttienjarige rechtsback heeft een grote rol gespeeld in het laten verdwijnen van de somberheid rondom De Kuip.

Inderdaad, de opkomst van Givairo Read als basisspeler is misschien wel het meest positieve aspect van het seizoen van Feyenoord tot dusver. Nadeel daarvan is dat het toptalent de afgelopen maanden veel interesse uit de Premier League heeft getrokken. Liverpool ziet in Read de mogelijke opvolger voor de toekomst van Trent Alexander-Arnold, die op weg lijkt naar Real Madrid.