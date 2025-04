Mark van Bommel ziet 'een van meest functionele spelers in Nederlandse voetbal' bij Ajax: 'Gaat grote stap maken'

Mark van Bommel geeft hoog op van Kenneth Taylor, zo vertelt de clubloze trainer in het Ziggo Sport-programma Rondo. Van Bommel legt uit waarom hij de Ajax-middenvelder zo goed vindt.

Al maanden geldt Taylor als een van de uitblinkers in de equipe van Francesco Farioli. Ook afgelopen weekeinde, toen Ajax thuis in actie kwam tegen NAC Breda (3-1), was de linkspoot met een goal en een assist een hoofdrolspeler.

“Ik vind het uitermate knap van Taylor. Nog niet zo lang geleden werd hij uitgefloten”, weet Van Bommel nog.

“Dan is het des te mooier dat hij zo terugkomt. Hij is een van de meest functionele spelers in het Nederlandse voetbal”, deelt de oefenmeester die niet naar NEC gaat een groot compliment uit.

“Hij doet alles op een bepaalde manier die functioneel is voor het team. Hij heeft diepte op het juiste moment. Ik vind het een hele goede speler en denk dat hij een hele grote stap gaat maken.”

Van Bommel somt de kwaliteiten van Taylor op. “Hij heeft heel veel. Hij is fysiek in orde, is bijna nooit geblesseerd. Hij kan op en neer, hij speelt met links en rechts, hij heeft gevoel voor ruimte. En hij is pas 22 jaar oud.”

Taylors contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot de zomer van 2027. Eerder werd de vijfvoudig international van Nederland gelinkt aan een transfer naar Napoli.