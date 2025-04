Marco van Basten plots aangevallen door tafelgenoot: 'Je hebt gefaald!'

Marco van Basten heeft zich maandagavond moeten verdedigen in Rondo op Ziggo Sport. De drievoudig winnaar van de Ballon d'Or werd in de talkshow gewezen op zijn weinig succesvolle rol die hij ooit had bij de FIFA.

Jan Mulder, die eveneens te gast is, stoort zich ontzettend aan de rol van de VAR in het voetbal. "Elke week weer zie je die belachelijke buitenspelregel uitgevoerd worden in het oneindig lachwekkende." Het lijnenspel dat door de VAR wordt uitgevoerd om buitenspel vast te stellen heeft volgens Mulder 'niets met het spel te maken'.

"Met de VAR is alles tien keer erger en langdradiger geworden. Dat maakt het zo vervelend om naar te kijken. Ik denk dan: ga door!"

Mulder kijkt daar Van Basten op aan: "Jij hebt gefaald! Als hoogste man bij de FIFA had je geen greintje macht." Van Basten werd in september 2016 aangesteld als Chief Officer for Technical Development bij de FIFA, maar vertrok twee jaar later.

Van Basten geeft Mulder gelijk: "Nee klopt. Daarom ben ik weggegaan."

"Ik wilde dingen aanpassen aan de buitenspelregel, maar dat ging al heel snel stemmen voor Infantino kosten. Dus ik werd al heel gauw op een zijspoor gezet. Als je een regel wil veranderen, is dat heel ingewikkeld. Allerlei landen moeten daarmee akkoord gaan. Voordat dat het geval is..."

"De FIFA lijkt op de Verenigde Naties", legt Van Basten uit. "Alle landen hebben wat te zeggen. 'We zijn geen basketbal. We zijn geen ijshockey', hoor je dan. En alle landen in Azië en Afrika die niet zo dicht bij de top zitten, zijn alleen maar bezig met: hoe krijgen wij zoveel mogelijk geld van de FIFA? En voor de rest interesseert het ze niet."