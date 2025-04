VZ Team van de Week: Timon Wellenreuther, Malik Tillman en 1 speler van Ajax

Speelronde 28 van de Eredivisie zit erop. Ajax maakte in eigen huis geen fout tegen NAC Breda (3-1), PSV won met dezelfde cijfers op bezoek bij FC Groningen (1-3) en Feyenoord was te sterk voor AZ (0-1). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Kenneth Taylor nam Ajax zondag opnieuw bij de hand. De 22-jarige middenvelder was tegen NAC goed voor een doelpunt en een assist. Het is nog maar de vraag of Taylor komend seizoen nog in de Johan Cruijff ArenA speelt.

Uitgelicht

Ook Oliver Antman is bezig aan een indrukwekkend seizoen. De Finse aanvaller fungeerde tegen FC Utrecht (2-2) twee keer als aangever. Daarmee verhoogde Antman zijn seizoenstotaal naar veertien assists.

Het was ook het weekend van de Feyenoord-huurlingen. Gjivai Zechiël en Leo Sauer behoorden zondag tot de uitblinkers bij hun tijdelijke werkgevers. Met name laatstgenoemde lijkt inmiddels klaar voor een echte kans in De Kuip.

Het VZ Team van de Week: Timon Wellenreuther (Feyenoord); Sam Kersten (sc Heerenveen), Rodrigo Guth (Fortuna Sittard), Mike Eerdhuijzen (Sparta Rotterdam); Oliver Antman (Go Ahead Eagles), Gjivai Zechiël (Sparta Rotterdam), Malik Tillman (PSV), Kenneth Taylor (Ajax); Ivan Perisic (PSV), Ion Nicolaescu (sc Heerenveen), Leo Sauer (NAC Breda).