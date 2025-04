RB Leipzig betaalt 16 miljoen euro en haalt na Geertruida en Simons volgende Nederlander binnen

Ezechiel Banzuzi gaat een prachtige transfer maken. De Nederlands jeugdinternational vertrekt na dit seizoen van OH Leuven naar RB Leipzig, zo maken onder meer Florian Plettenberg van Sky Sport en Fabrizio Romano bekend. Banzuzi ondergaat volgende week zijn medische keuring in Oost-Duitsland.

De transfer van Banzuzi zat er al even aan te komen. Eerder op de dag werd al duidelijk dat de twintigjarige middenvelder dicht bij een transfer naar de Bundesliga is, alleen was de club toen nog niet bekend.

Banzuzi ontbrak zaterdag in de wedstrijdselectie van Leuven voor het duel met Westerlo, iets wat vanzelfsprekend te maken had met zijn naderende transfer. Belgische media wisten toen nog niet om welke club het ging, maar het nieuws kwam weinig verrassend alsnog op straat te liggen.

De keuze van Banzuzi valt dus op Leipzig, waar er met Lutsharel Geertruida en Xavi Simons al twee Nederlanders onder contract staan. Belgische media gingen eerder op de dag uit van een transfersom van 15 miljoen euro. Naar nu blijkt gaat het om een bedrag van ongeveer 16 miljoen euro.

Voetbal International wist in een eerder stadium te melden dat er ook Engelse en Franse interesse voor hem was, maar West Ham United en AS Monaco vissen achter het net.

De talentvolle middenvelder speelde 71 wedstrijden voor Leuven en kwam daarin 6 keer tot scoren. Daarnaast leverde de vijfvoudig international van Jong Oranje zes assists.

Banzuzi, die nu nog tot medio 2026 vastligt in België, maakte in de zomer van 2023 de overstap van NAC naar Leuven. De Bredanaars toucheerden 1,2 miljoen euro, en krijgen door een doorverkooppercentage nog een stuk meer voor Banzuzi.

NAC heeft twee jaar geleden bij de onderhandelingen met Leuven een doorverkooppercentage van 12,5 procent over de winst van de transfersom bedongen. Zo houden de Bredanaars ongeveer 1.85 miljoen euro extra over aan de verkoop van Banzuzi.