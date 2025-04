Malik Tillman wist zaterdagavond na een lange tijd van blessureleed meteen weer zijn stempel te drukken bij PSV. In de uitwedstrijd tegen FC Groningen zette hij op fraaie wijze de 0-1 op het scorebord en zag hij zijn ploeg ook meteen weer winnen: 1-3. De 22-jarige Amerikaan zag bij zijn terugkeer niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer een grote verandering, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf.

“Het niveau op de trainingen was de afgelopen twee weken heel hoog”, aldus Tillman. “Ik denk dat je wel kunt zeggen dat de spirit terug is. We hadden doelen voor aanvang van het seizoen. Dat ziet er nu anders uit.”

Door de nederlaag van vorige week in het do-or-die-duel met Ajax, moet PSV zich nu focussen op het veiligstellen van de tweede plaats. “Nu is het ons doel om ons te kwalificeren voor de Champions League. We hebben het in eigen hand en zullen het week na week moeten laten zien.”

De ineenstorting van PSV zag Tillman langs de kant met lede ogen aan. “Het was zwaar om te zien, maar ook dit kan gebeuren in het voetbal. We zijn ook maar mensen, die fouten maken. Misschien was de intensiteit er niet. Misschien was bij sommige jongens de mentaliteit niet goed. Wat ik zeg, we maken allemaal fouten.”

Een deel van zijn revalidatieproces doorbracht Tillman in het buitenland, maar toen hij twee maanden geleden terugkeerde op het trainingscomplex van PSV, merkte hij direct een verschil met de eerste seizoenshelft. “Het was stiller toen ik terugkwam, vooral in de kleedkamer. De stemming is niet geweldig geweest. Maar dat is logisch als je tweede staat.”

Inmiddels gaan de Eindhovenaren met opgeheven hoofd het slot van de competitie in, zo stelt Tillman. “Het is een zware periode, maar we moeten naar voren kijken. We moeten de mensen laten zien dat we nog steeds PSV zijn. Een topclub. We moeten een reactie geven en aantonen dat we nog steeds een goed team zijn.”

Aanvankelijk werd Tillman pas in de laatste wedstrijden van het seizoen verwacht, maar tegen Groningen speelde hij tot zijn eigen verbazing alweer negentig minuten mee. “Ik heb mezelf ook wel een beetje verrast. Ik wilde zien hoe lang ik het zou kunnen volhouden, dat bleek negentig minuten te zijn. Het is goed om weer terug te zijn.”