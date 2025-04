Hoe een voormalig Premier League-speler door Cristiano Ronaldo bij de verkeerde club tekende

Voetbal is een sport van iconische momenten, onvergetelijke teams en tijdloze legendes. Maar niet elk verhaal haalt de geschiedenisboeken. In Football Chronicles slaat Voetbalzone het boek van de voetballerij open en leest voor uit een van die verborgen kronieken. Dit is het verhaal van Thievy Bifouma, die naar Iran trok om tegen zijn idool Cristiano Ronaldo te spelen, maar pas bij de medische keuring ontdekte dat hij bij de verkeerde club had getekend.

Door Bart Slabbekoorn

Bifouma wordt op 13 mei 1992 geboren in Saint-Denis, een voorstad van Parijs. Al op jonge leeftijd valt hij op door zijn talent op het voetbalveld en sluit hij zich aan bij de jeugdopleiding van RC Strasbourg. Zijn veelbelovende prestaties blijven niet onopgemerkt en voor zijn achttiende verjaardag maakt hij de overstap naar het Spaanse Espanyol.

Hoewel de voormalige Frans-jeugdinternational indruk maakt in de eerste seizoenen, slaagt hij er niet in door te breken bij de club uit Barcelona. Na verhuurperiodes bij Las Palmas, West Bromwich Albion, Almería, Granada en Reims begint Bifouma een nomadisch bestaan, dat hem leidt naar clubs in Turkije, China en Griekenland.

De 41-voudig Congolees international is in de zomer van 2024 clubloos. Een terugkeer naar Turkije lijkt een mogelijkheid, maar zijn vrouw ziet dat niet zitten en zet een streep door de transfer. Niet veel later ontvangt hij van zijn zaakwaarnemer een interessant aanbod, waarmee Bifouma zijn jongensdroom denkt te kunnen verwezenlijken.

Imago

Cristiano Ronaldo

De 32-jarige vleugelaanvaller nadert de herfst van zijn carrière, maar heeft nog één grote wens: een wedstrijd spelen tegen zijn idool, Cristiano Ronaldo. Wanneer Bifouma kort na de misgelopen transfer naar Turkije een belletje van zijn zaakwaarnemer krijgt, staat hij niet meteen te springen.

Het Iraanse Esteghlal toont interesse in de komst van de voormalig Premier League-speler. De geboren Fransman besluit wat research te doen en kijkt naar het speelschema van de Iraanse grootmacht. Tot zijn verbazing staat er een wedstrijd in de Aziatische Champions League tegen Al-Nassr op het programma.

Vanaf dat moment is Bifouma overtuigd en is de overstap snel in kannen en kruiken. Zijn droom om tegen de Portugese superster te spelen lijkt dan eindelijk uit te gaan komen. Totdat Bifouma in Iran arriveert voor de medische keuring…

Getty Images

Verkeerde club

Aangekomen in Teheran ondergaat de aanvaller de medische keuring. Voormalig Vitesse-speler Gaël Kakuta heeft in de Iraanse media het nieuws gelezen dat zijn landgenoot hem gaat vergezellen in Iran. Vol enthousiasme belt hij zijn nieuwe ploeggenoot op om te vragen waar hij is.

Bifouma vertelt Kakuta dat hij in een hotel bezig is met medische testen. Kakuta wil vervolgens weten in welk hotel zijn landgenoot zich bevindt om hem op te zoeken. Maar als de voormalig Chelsea-speler Bifouma na een uur weer belt, komt de 32-jarige Congolees erachter dat hij een domme fout heeft gemaakt.

Het blijkt dat Iran twee voetbalclubs met de naam Esteghlal heeft. Bifouma heeft niet getekend bij de beroemde, negenvoudige landskampioen Esteghlal FC uit de hoofdstad Teheran, maar bij het kleinere Esteghlal Khuzestan, gevestigd in het verre Ahvaz.

Zijn droom om op hetzelfde veld te staan als Ronaldo gaat daarmee in rook op. Toch herpakt Bifouma zich en scoort hij in zijn eerste tien competitiewedstrijden drie keer. In de ontmoeting tegen Esteghlal FC is hij zelfs de matchwinnaar met de enige goal in de 1-0 overwinning.