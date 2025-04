Waar je Arsenal - Real Madrid kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Arsenal en Real Madrid kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Op dinsdag 8 april 2025 staat in de kwartfinale van de Champions League een spannende confrontatie op het programma tussen Arsenal en Real Madrid. De heenwedstrijd vindt plaats in het Emirates Stadium in Londen, met de aftrap om 21.00 uur. Dit markeert de eerste keer dat deze twee Europese grootmachten elkaar treffen sinds 2006, toen Arsenal Real Madrid uitschakelde in de achtste finales.

Arsenal, onder leiding van manager Mikel Arteta, heeft zich dit seizoen sterk gepresenteerd. Met spelers als Bukayo Saka, die terugkeert na een hamstringblessure, beschikt het team over een dynamische aanval. Arteta benadrukt het belang van concentratie en het benutten van hun thuisvoordeel om een solide basis te leggen voor de returnwedstrijd.

Real Madrid, met een rijke geschiedenis in de Champions League, komt naar Londen met een indrukwekkende aanvalslinie, waaronder Vinícius Jr., Kylian Mbappé en Rodrygo. Ondanks recente blessures, zoals het ontbreken van Ferland Mendy, blijft het team een geduchte tegenstander.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Arsenal - Real Madrid

Datum: 8 april 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Emirates Stadium, Londen

Uitzending Arsenal - Real Madrid: TV kanaal en online livestream s

De Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Arsenal

Voor Mikel Arteta begon april positief met het terugkeren van Bukayo Saka. De Engelse sterspeler raakte 21 december geblesseerd en speelde tot 1 april geen wedstrijd meer voor the Gunners. Tegen Real Madrid zal de buitenspeler weer beschikbaar zijn. Qua blessures ontbreken Gabriel, Riccardo Calafiori, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus en Kai Havertz. Raheem Sterling is geschorst voor het duel.

Selectie Arsenal 2024/25

Positie Spelers Keepers Raya, Neto, Setford Verdedigers Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Zinchenko, Tierney, White, Timber Middenvelders Partey, Jorginho, Rice, Merino, Ødegaard Aanvallers Martinelli, Trossard, Saka, Nwaneri, Kabia, Butler-Oyedeji

Blessures en schorsingen Real Madrid

Carlo Ancelotti kent ook de nodige afwezigen voor het treffen met Arsenal. Andriy Lunin, Dani Carvajal, Éder Militão, Ferland Mendy en Dani Ceballos zijn allemaal afwezig door verschillende blessures. Daarnaast is de Fransman Aurélien Tchouaméni geschorst.

Selectie Real Madrid 2024/25

Positie Spelers Keepers Courtois, González Verdedigers Asencio, Rüdiger, Alaba, Vallejo, Fran García, Vázquez, Ramon Middenvelders Valverde, Camavinga, Modric, Bellingham, Güler, Andres, Gonzalo García Aanvallers Vinícius Júnior, Rodrygo, Díaz, Mbappé, Endrick

Recente vorm Arsenal

Datum Wedstrijden Competitie 05-04-2025 Everton 1-1 Arsenal Premier League 01-04-2025 Arsenal 2-1 Fulham Premier League 16-03-2025 Arsenal 1-0 Chelsea Premier League

Recente vorm Real Madrid

Datum Wedstrijden Competitie 05-04-2025 Real Madrid 1-2 Valencia LaLiga 01-04-2025 Real Madrid 4-4 Real Sociedad Copa del Rey 29-03-2025 Real Madrid 3-2 CD Leganés LaLiga

