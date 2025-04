Hugo Borst ziet 'fenomeen' in de Eredivisie: 'Hij is voorbestemd voor Ajax, PSV of Feyenoord'

Hugo Borst is enorm onder de indruk van Oliver Antman. De Finse buitenspeler van Go Ahead Eagles noteerde dit seizoen al veertien assists, en komt daarmee in een mooi rijtje te staan.

Go Ahead is bezig aan een uitstekend seizoen, en dat is voor een belangrijk deel te danken aan Antman. De 23-jarige rechtsbuiten werd afgelopen zomer overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland en belevert een zeer goed debuutjaar in Deventer.

In 27 Eredivisie-duels dit seizoen was hij al goed voor zes goals en veertien assists. In de top tien Europese competities fungeerde alleen Liverpool-ster Mohamed Salah vaker als aangever deze jaargang: 17 assists.

Het goede spel van Antman is ook Borst opgevallen, die erover schijft in zijn column in het Algemeen Dagblad. “De Finse rechtsbuiten Oliver Antman lijkt een fenomeen, voorbestemd voor Ajax, PSV of Feyenoord. Zes doelpunten en veertien assists.”

“De andere uitblinker is Victor Edvardsen. Go Ahead is een perfect afgestelde machine”, gaat Borst verder.

Volgens Borst speelt Go Ahead dit seizoen het leukste voetbal van de Eredivisie. Dat was volgens de columnist ook zondag weer terug te zien, toen de huidige nummer zeven van de Eredivisie met 2-2 gelijkspeelde tegen FC Utrecht.

“De eerste 35 minuten van Kowet waren zondag likkebaardend lekker met een aantal sublieme (één keer raken, hoge snelheid) tegenstoten. Vorige week tegen Feyenoord maakte Go Ahead twee beeldschone doelpunten over veel schijven. Elk weekend is het genieten geblazen van Go Ahead Eagles.”