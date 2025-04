Wout Weghorst is logischerwijs erg blij dat hij na weken van blessureleed zijn rentree kon maken bij Ajax, zo laat hij weten bij ESPN. In de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda kreeg de spits een half uur van trainer Francesco Farioli, die volgens Weghorst wel een leugen over zijn blessure de wereld in heeft geholpen.

Farioli liet namelijk eerder tegenover de NOS weten dat Weghorst het liefst iedere drie dagen een nieuwe MRI-scan van zijn teen wilde laten maken. “Hij heeft er alles aan gedaan en wilde het liefst elke drie dagen een scan om de vooruitgang te zien”, aldus de trainer van Ajax.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert legt die uitspraken van Farioli na afloop van de wedstrijd tegen NAC voor aan Weghorst, die daar wel om kan lachen. “Dat zei de trainer?”, reageert hij verbaasd. “Dat is mooi dat hij dat zegt, maar volgens mij was hij er zelf ook bij”, gaat hij verder.

“Hij wilde dat zelf ook, maar het is mooi dat hij dat op mij afschuift”, lacht de spits. “Nee, je wil natuurlijk zo snel mogelijk weer terugkomen. Dit was het snelst mogelijke, maar vandaag zie je wel dat ik pas vier daagjes training heb gehad. Ik zei het al in de kleedkamer: ik had nog wat weinig gevoel. Dat is gewoon lastig.”

Willaert confronteert Farioli vijf minuten later met de verklaring van Weghorst. “We wilden er allebei zeker van zijn dat hij zo snel mogelijk terug zou zijn”, is het enige wat de trainer erover wilde zeggen, waarbij hij dus in het midden laat wiens initiatief het daadwerkelijk was.

Door de overwinning op NAC herstelt Ajax overigens weer de voorsprong van negen punten op PSV. Farioli laat het woord kampioenschap echter nog altijd niet vallen. “Laat me raden, nog zes finales?”, vraagt Willaert. “Zeker”, antwoordt Farioli.