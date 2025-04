La Gazzetta dello Sport pakt groot uit met Farioli-verhaal en benoemt speler die symbool staat voor de revolutie

La Gazzetta dello Sport heeft zondagmiddag een hele pagina gewijd aan het succes van Francesco Farioli bij Ajax. De Italiaanse oefenmeester kan rekenen op lovende woorden van de grootste sportkrant van Italië.

Ajax staat met nog zes speelronden te gaan negen punten voor op nummer twee PSV. Ondanks het feit dat Farioli en zijn spelers nog niet over het kampioenschap willen spreken, lijkt het niet meer fout te kunnen gaan.

Het is ook de roze sportkrant opgevallen dat Farioli het woord ‘kampioen’ niet in de mond wil nemen. “Dat woord komt niet uit zijn mond, ook al bouwt hij met een van de hardst gevallen clubs van Europa aan een waar kunstwerk.”

La Gazzetta dello Sport licht twee spelers van Ajax uit. “Jorrel Hato wordt door veel clubs gescout, net als Kenneth Taylor. Laatstgenoemde is een creatieve middenvelder. Hij is het symbool van de Farioli-revolutie bij Ajax.”

De krant verklaart: “Vorig jaar werd hij nog uitgefloten in het rampseizoen van de club. Nu wordt hij straks hoogstwaarschijnlijk verkozen tot Speler van het Jaar.”

Voetbal International en De Telegraaf meldde twee weken geleden dat Farioli een afkoopsom van vijf miljoen euro in zijn contract heeft staan, en ook dat is het grote medium niet ontgaan.

“Veel clubs hebben de aandacht op Farioli gevestigd. De afkoopsom is heel aantrekkelijk voor clubs, zeker vanwege zijn leeftijd.” Farioli is momenteel 35 jaar oud. Over twee dagen wordt hij 36.