Johan Derksen schrikt van optreden in de Eredivisie: 'Er is helemaal niks meer van hem over'

Johan Derksen weet het zeker: Jeroen Zoet heeft zijn beste tijd gehad. De back-up-doelman van AZ maakte afgelopen weekend geen beste beurt tegen het Feyenoord van Robin van Persie (0-1 verlies) en moet het bekopen bij Vandaag Inside.

Slechts één treffer scheidde de Rotterdammers van AZ. Zico Buurmeester werd met een eigen doelpunt, dat hij ook nog eens inleidde met knullig balverlies, de schlemiel van de avond.

Toch werd er, inzake de Feyenoord-goal, niet alleen met de beschuldigende vinger naar de middenvelder gewezen. Zoet had meer kunnen doen om de treffer te voorkomen, zo was menig analist van mening.

“Ik heb wel geconstateerd dat die oude keeper van PSV terecht de reservekeeper is”, doelt Derksen op Zoet, die in Alkmaar normaliter tweede viool speelt. Bij afwezigheid van Rome-Jayden Owusu-Oduro stond de voormalig PSV’er weer eens in de basis.

“Dat is nooit een topkeeper geweest, maar nu is er helemaal niks meer van hem over", is de Snor van mening.

Zoet keerde aan het begin van het seizoen na vier jaar Spezia terug in Nederland, waar hij een contract tot de zomer van 2027 tekende. Sindsdien verdedigde hij zevenmaal het doel van AZ.

In Nederland stond Zoet verder onder contract bij PSV, RKC Waalwijk en FC Utrecht.