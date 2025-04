Manchester United moet zich de komende zomer ontdoen van een hoop overbodige spelers zodra het rampzalige seizoen 2024/25 voorbij is.

"Bij Manchester United heb je geen tijd", zei Ruben Amorim toen hij werd gevraagd naar zijn toekomst nadat the Red Devils vorige week dinsdag met 1-0 werden verslagen door Nottingham Forest. "Ik zal geen tijd hebben. We moeten resultaten gaan boeken. Hier is de druk soms te groot."

Het was alweer de dertiende Premier League-nederlaag van United van het seizoen, één minder dan in 2023/24, toen de meeste competitienederlagen uit de geschiedenis werden geleden. Deze zondag werd vervolgens met 0-0 gelijkgespeeld tegen stadsgenoot Manchester City. Daardoor staat de ploeg van manager Amorim op een uiterst teleurstellende dertiende plaats.

Eén ding is zeker: Manchester United gaat niet op de bovenste plaatsen in de Premier League eindigen en het loopt komend seizoen voor het eerst in tien jaar tijd Europees voetbal mis als de Europa League eind volgende maand niet wordt gewonnen.

Geen wonder dat Amorim de druk voelt. De voormalig trainer van Sporting Portugal tekende een contract tot medio 2027 toen hij Erik ten Hag in november op Old Trafford opvolgde, maar er is geen garantie dat hij zijn verbintenis uit kan dienen nadat hij er niet in slaagde om het tij onmiddellijk te doen keren.

Amorims toekomst hangt af van de zomerse transferwindow, waardoor hij kan beginnen met het renoveren van de selectie. Volgens de laatste geruchten zal dat gepaard gaan met de verkoop van maximaal tien spelers uit het eerste elftal, terwijl Christian Eriksen en Victor Lindelöf voor een transfervrij vertrek staan.

De vraag is: wie moet er worden opgeofferd zodat Amorim het zich kan veroorloven om zijn toptargets binnen te halen? Voetbalzone zet 10 grote namen op een rij die eigenlijk verkocht moeten worden om de selectie grondig te renoveren.