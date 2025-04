Alen Halilovic ontvangt uiterst slecht nieuws bij Fortuna Sittard

Alen Halilovic komt dit seizoen niet meer in actie, zo maakt zijn club Fortuna Sittard dinsdag bekend. De middenvelder heeft een enkelblessure opgelopen die hem de komende tijd aan de kant houdt.

Halilovic blesseerde zich afgelopen weekeinde in het duel met FC Twente (1-1). Hij liet zich in de absolute slotfase vervangen.

Danny Buijs zag de bui meteen na de wedstrijd in Enschede al hangen. “Verschrikkelijk voor die jongen”, sprak hij uit voor de camera van ESPN.

“Ik denk een hele zware blessure. We hebben het gevoel dat er een breuk is in zijn voet.”

Het lijkt erop dat de vrees van de hoofdtrainer waarheid is geworden. “Hij komt erin, vecht en geeft alles. Hij baalde ervan en wilde er niet uit. Dat zegt wel veel over het karakter, dat je bereid bent om ten koste van alles een resultaat te halen voor Fortuna.”

“Wij wensen Alen een spoedig herstel toe”, laat Fortuna via de eigen kanalen weten. De club moet de strijd om een ticket voor de Europese play-offs zonder Halilovic vervolgen.

De huidige negende plaats geeft zo goed als zeker recht op deelname. Fortuna meet zich in het restant van het Eredivisie-seizoen nog met Feyenoord (uit), Willem II (thuis), PSV (uit), NAC Breda (thuis), Almere City (uit) en FC Utrecht (thuis).