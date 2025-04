Remko Pasveer weigert te reageren op opmerking van Wytse van der Goot: 'Verbinding viel weg'

Remko Pasveer werd maandagavond in de live-uitzending van Rondo ingebeld. De doelman van Ajax sprak over zijn blessure, maar wilde een andere vraag van presentator Wytse van der Goot.

“Gefeliciteerd met het feit dat jullie kampioen worden”, zei Van der Goot in de uitzending. Pasveer moest lachen en reageerde op ludieke wijze: “De verbinding valt even weg, sorry.”

“Jij bent altijd recht door zee Remko, hoe heb jij gekeken naar het kampioensspel”, vraagt Van der Goot vervolgens. “Het is interessant. Intern weten wij wel wat we doen en waar we mee bezig zijn. Ons doel is nu binnen handbereik”, antwoordt Pasveer.

“We hebben het altijd zo gedaan en gezegd dat we op deze manier doorgaan”, gaat de 42-jarige doelman van Ajax verder. “Maar er komt een moment dat je er niet meer onderuit kan natuurlijk”, besluit Pasveer over het kampioenschap.



Blessure

Op 6 maart, in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Frankfurt (1-2 nederlaag) ging het al halverwege de eerste helft mis voor Pasveer. Na het versturen van een pass greep hij direct naar zijn lies.

“Ik was bezig met een bepaalde reeks voor mezelf, eigenlijk een persoonlijk doel”, begint hij. “Maar uiteindelijk ook om al die wedstrijden bij Ajax te spelen. Helemaal in de fase waarin we zitten.”

Tijdens het aanstaande kampioenschap van Ajax lijkt Pasveer wel op het veld te kunnen staan. Komend weekend tegen Willem II is hij er nog niet bij, maar een week later, op bezoek bij FC Utrecht, denkt hij hersteld te zijn. “Het gaat wel goed op zich. Ik hoop dat ik er rond Utrecht weer bij ben”, aldus Pasveer.