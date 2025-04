Ron Jans onthult vervolg op woede-uitbarsting El Karouani: 'In de rust...'

FC Utrecht-trainer Ron Jans heeft na afloop van het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (2-2) tekst en uitleg gegeven bij zijn dubbele wissel in de eerste helft. De oefenmeester ging bij ESPN bovendien in op de reactie van Souffian El Karouani, die woedend naar de zijlijn ging bij zijn wissel.

Al na zeventien minuten spelen in Deventer keek de ploeg uit de Domstad tegen een 2-0 achterstand aan. Victor Edvardsen en Mathis Suray verzorgden namens Go Ahead de doelpunten, terwijl Oliver Antman tweemaal als aangever op het scoreformulier verscheen.

Jans had gauw genoeg gezien en zette in minuut 39 een dubbele wissel in. Alonzo Engwanda werd vervangen door Oscar Fraulo, terwijl Kolbeinn Finsson het veld betrad als vervanger van El Karouani.

“Ik wilde sowieso van speelplan veranderen. Daarom heb ik ook al in de eerste helft gewisseld, dat kun je doorgeven aan de spelers”, legt Jans na afloop uit. “Ik vond dat Edvardsen te veel ruimte had. Dat wilden we oplossen door één op één te spelen en Viergever door te laten dekken.”

De omzettingen van de Utrecht-trainer zetten zoden aan de dijk, want in de overige acht minuten (inclusief blessuretijd) voor rust werd de stand gelijk getrokken. Weinig verrassend zijn de wissels van Jans, en de daaropvolgende woede-uitbarsting van El Karouani, na afloop onderwerp van gesprek.

“Karouani is echt een geweldige jongen en speler, alleen vind ik dat hij moeite heeft om kort te zitten, net als in de eerste wedstrijd tegen Go Ahead”, klinkt het redenerend vanuit de mond van Jans. “Bijvoorbeeld bij de tweede goal (de 2-0 van Suray, red.), dan staat hij aan de buitenkant, gaat Antman naar binnen, kan hij aannemen en afleggen.”

“Daar moet El Karouani mee omgaan”, vindt de voormalig keuzeheer van onder meer FC Groningen, PEC Zwolle en FC Twente. “Hij pakte het in de rust goed op. Een schokeffect gaat ten koste van spelers, maar kwam nu ten dienste van het team en dat is het belangrijkste.”