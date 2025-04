Remko Pasveer hoopt over twee weken zijn rentree te maken. Dat vertelde de 41-jarige doelman van Ajax maandagavond in Rondo op Ziggo Sport. Pasveer raakte een maand geleden geblesseerd in het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt.

Op 6 maart, in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Frankfurt (1-2 nederlaag) ging het al halverwege de eerste helft mis voor Pasveer. Na het versturen van een pass greep hij direct naar zijn lies.

Hij kon niet verder, en verliet zichtbaar geëmotioneerd het veld. Door die liesblessure kwam Pasveer sindsdien niet meer in actie. Jay Gorter en Matheus vervingen hem.

Maandagavond bij Rondo belt Pasveer in, en daarbij wordt er onder meer over zijn blessure gepraat. De keeper krijgt de vraag waarom hij zo geëmotioneerd was na het oplopen van zijn blessure.

“Ik was bezig met een bepaalde reeks voor mezelf, eigenlijk een persoonlijk doel”, begint hij. “Maar uiteindelijk ook om al die wedstrijden bij Ajax te spelen. Helemaal in de fase waarin we zitten.”

“Ik ben drie keer kampioen geworden in Nederland. Twee keer bij PSV speelde ik niet, en bij Ajax speelde ik wel maar raakte ik geblesseerd. Daardoor stond ik op dat moment niet op het veld. Dat wil ik nu wel meemaken, dus dat lag gevoelig.”

Tijdens het aanstaande kampioenschap van Ajax lijkt Pasveer wel op het veld te kunnen staan. Komend weekend tegen Willem II is hij er nog niet bij, maar een week later, op bezoek bij FC Utrecht, denkt hij hersteld te zijn. “Het gaat wel goed op zich. Ik hoop dat ik er rond Utrecht weer bij ben”, aldus Pasveer.