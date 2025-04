Michiel Kramer weigert speler Feyenoord nu al af te schrijven: 'Maakt elftal niet minder'

Michiel Kramer buigt zich in het sportprogramma van Rijnmond over de laatste stand van zaken bij Feyenoord. De aanvaller van RKC Waalwijk blijft geloven in de kansen van een middenvelder die onder Robin van Persie niet hoeft te rekenen op een basisplaats.

Dennis Kranenburg, die Feyenoord op de voet volgt voor de regionale zender, denkt dat de in 2023 aangetrokken Zerrouki zijn langste tijd heeft gehad in De Kuip. ''Hij is er nu bijna twee seizoenen. Ik kan me niet voorstellen dat er niet gekeken gaat worden om Zerrouki te laten gaan. Er was immers al eens interesse vanuit Frankrijk.''

Voormalig Feyenoorder Luigi Bruins weigert Zerrouki nu al helemaal af te schrijven. ''Het doet me denken aan Karim El Ahmadi. Die begon ook niet goed bij Feyenoord en moest weg. Maar bij zijn terugkeer was hij heel bepalend.''

''Zerrouki heeft nog wat jaren te gaan bij Feyenoord en moet het vertrouwen krijgen over een langere periode. Hij gaat steeds erin en eruit, dat heeft ook te maken met zijn prestaties. Maar als Zerrouki de kans krijgt om te laten zien wat hij in zijn mars heeft, kan hij het niveau van FC Twente weer halen'', blijft Bruins optimistisch gestemd over de Algerijnse middenvelder.

Kramer is het roerend eens met de analyse van Bruins. ''Als Zerrouki fit is, is het een goede en bruikbare speler. Ik vind hem een basisspeler, dat kan hij aan. Hij maakt Feyenoord niet per se minder als hij speelt.''

Zerrouki is onder Van Persie veroordeeld tot een plaats op de bank. Afgelopen zaterdag werd de controleur als invaller gebruikt in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen concurrent AZ.

De in 2023 voor zeven miljoen euro aangetrokken Zerrouki staat op exact zestig duels voor Feyenoord, waarvan iets meer als de helft als basisspeler. Hij scoorde in die reeks tweemaal en gaf één assist.