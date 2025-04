Valentijn Driessen twijfelt totaal niet en wijst beste speler Eredivisie aan: 'Tuurlijk hij'

Wat Valentijn Driessen betreft bestaat er geen twijfel over welke speler in de Eredivisie over de grootste kwaliteiten beschikt. De chef voetbal van De Telegraaf wijst zijn uitblinker aan in de podcast Kick-off.

Driessen zag PSV zaterdag met 1-3 winnen van FC Groningen. Groots was het spel van de manschappen van Peter Bosz niet, de openingstreffer daarentegen wel.

Vanaf net buiten de zestien legde Malik Tillman aan. Zijn verfijnde poging vloog fier richting de verre hoek en passeerde Etienne Vaessen. “De beste speler van de Eredivisie, Tillman. Ja, tuurlijk”, is Driessen overtuigd. “Dat zie je nu weer.”

Collega Mike Verweij plaatst direct een kanttekening. “Dat kan toch niet, als je zoveel wedstrijden hebt gemist? Dan ben je toch niet de speler van het seizoen?”

“Ik vind hem gewoon de beste speler die op de Nederlandse velden rondloopt”, countert Driessen, die de kwaliteiten van Tillman naadloos opsomt. “Creatief, hij levert veel werk, verzet ook verdedigend werk, scoort, laat anderen scoren. Echt een complete middenvelder. Hij is alleen af en toe een beetje afwezig en dat heeft PSV ook de titelrace gekost.”

“Ik vind het ook een goede speler, hoor. Maar precies daarom, wat jij zegt, denk ik niet dat hij de Gouden Schoen kan winnen”, blijft Verweij bij zijn punt. “Juist in de periode dat hij er niet was, heeft PSV alles vergooid wat vergooid kon worden. Fit zijn en blijven is ook een kwaliteit. Hij heeft te weinig wedstrijden gespeeld en PSV te veel punten zien verliezen toen hij er niet was, om de Gouden Schoen te winnen.”

Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf hoort de beste speler bij de kampioen te spelen. Verweij is dan ook van mening dat een speler van de Amsterdamse lijstaanvoerder die eer verdient.