Van PSV naar de City Football Group: 'Debuut voor PSV is een van mijn grootste dromen'

Het gebeurt niet vaak: een jonge speler uit de top van Nederland die zijn club inruilt voor een avontuur bij de City Football Group. Jason van Duiven (20) doet het vorig jaar zomer wél. De spits laat PSV achter zich voor de holding die wereldwijd liefst dertien clubs in bezit heeft. Een gesprek over zijn voetbalreis tot dusver, zijn avontuur bij Lommel SK en zijn toekomstplannen. “Mijn debuut maken voor PSV is een van mijn grootste dromen die ik nog uit wil laten komen.”

Door Noël Korteweg

Het voetbalverhaal van Van Duiven begint zestien jaar geleden bij La Première, een amateurclub uit Almelo. “Het is echt een familieclub. Mijn hele familie heeft er gespeeld en ik ben er ook opgegroeid. Ik was vier toen ik er begon met voetballen. Mijn grote broer speelt daar nog in het eerste. Als ik op zondag vrij ben ga ik bij hem kijken. La Première is een amateurclub waar ik aan gehecht ben”, begint de geboren Almeloër.

“Mijn talent viel al op toen ik nog jong was. Toen ik acht of negen jaar oud was begon ik stage te lopen bij FC Twente.” Van Duiven traint dan één keer per week mee met de Tukkers. “Vanaf de Onder 11 werd het echt één team met ongeveer 26 spelers. Toen heb ik altijd bij FC Twente gevoetbald.”

“Je kreeg hele mooie kansen in de jeugd. Daar steken ze bij FC Twente heel veel tijd en energie in. Als je nu naar het eerste kijkt zie je ook dat ze met veel jeugdspelers spelen”, vervolgt de rechtspoot, die in 2018 wordt opgepikt door PSV. “In de jeugd speel je vaak heel veel toernooien. We hadden zeven toernooien achter elkaar en ik werd zes keer de beste speler van het toernooi. Vier keer werd ik de topscorer.”

Imago

Overstap naar PSV

“Op een toernooi in Best, dat in de buurt van Eindhoven ligt, werd ik ook topscorer en uitgeroepen tot de beste speler. Toen sprak PSV mijn vader aan. Hij zei: ‘Nee, Jason is nog te jong. Dat gaan we niet doen.’” Van Duiven maakt niet veel later alsnog de overstap naar de Eindhovenaren. “We speelden een oefenwedstrijd tegen PSV op een groot veld. Ik scoorde drie keer en gaf twee assists. Toen wilden ze me weer heel graag binnenhalen. Ik heb nog even ‘nee’ gezegd, maar uiteindelijk ging ik er toch op in omdat ik het een hele mooie stap vond.”

Dat betekent niet dat Van Duiven het niet moeilijk vindt om FC Twente, én zijn ouders, achter te moeten laten. “Ik was dertien en dus nog erg jong. Almelo en Eindhoven liggen twee uur van elkaar vandaan. PSV had het heel goed geregeld: ik kon met mijn oma en broertje, die ook gelijk naar PSV ging, in een appartement gaan wonen. Dat was fijn. Het was natuurlijk wel een grote stap, want je ziet je ouders dan niet meer elke dag. Die stap was wel uitdagend.”

De spits ziet zijn ouders vaak alleen in het weekend, wanneer ze komen kijken naar zijn wedstrijd. “Dat is moeilijk. We belden wel heel vaak en als ze doordeweeks konden komen, dan kwamen ze ook. Als we op zaterdag een wedstrijd hadden gingen we daarna gelijk naar het ouderlijk huis met z’n allen. Mijn ouders waren altijd bij de wedstrijden, maar het was wel moeilijk, natuurlijk.”

Twee jaar na zijn komst bij PSV begint de coronapandemie. “Ik liep tijdens de coronaperiode een vervelende liesblessure op. Toen heb ik één jaar en vier maanden aan de kant gestaan. Het kwam steeds terug, dat ging telkens door. Omdat er tijdens de coronapandemie geen wedstrijden werden gespeeld, heb ik gelukkig niet één duel gemist.”

Als er weer wedstrijden gespeeld mogen worden scoort Van Duiven aan de lopende band bij PSV Onder 17: 22 goals in 20 duels. “We hadden echt een goed team en het draaide lekker. In de jeugd krijg je elke wedstrijd wel vier of vijf kansen, helemaal als je bij PSV en in een goed lopend team speelt.” Zijn goede optredens blijven binnen de Eindhovense jeugdopleiding niet onopgemerkt. “Theo Lucius was de trainer. Hij zei: ‘Jong PSV én Roger Schmidt houden je in de gaten.’”

“Toen ik naar de Onder 18 ging, belde Ernest Faber op. Adil Ramzi was destijds de trainer van Jong PSV. Hij zei: ‘Jason mag zich in de voorbereiding gaan laten zien.’ In een gesprek zei Ramzi: ‘Je bent nu de derde spits, maar leeftijd maakt voor mij niet uit. Je gaat je kansen krijgen deze voorbereiding, dus laat maar zien hoe goed je bent.’” Van Duiven maakt in de zomer van 2022 de overstap naar Jong PSV en dus naar het betaald voetbal.

Imago

Stap naar het betaald voetbal

“Ik viel tijdens de eerste twee oefenduels goed in en daarna speelden we een oefenwedstrijd tegen het tweede elftal van Club Brugge. Toen scoorde ik twee keer en daarna hield Ramzi me altijd in de basis.” De spits maakt op 5 augustus 2022, op bezoek bij Willem II, zijn debuut in het betaald voetbal. Een droom die uitkomt, zegt Van Duiven. “Ja, zeker weten. Als je van het jeugdvoetbal naar een Jong-team in de Keuken Kampioen Divisie gaat, dan is dat een hele grote stap. Het was geweldig dat ik gelijk mijn basisdebuut mocht maken bij Willem II. Een mooi stadion, goed publiek... Prachtig.”

“Ik merkte gelijk dat ik het niveau aankon, maar de trainer zei ook: ‘We doen het gewoon rustig aan.’ Volgens mij werd ik er ook rond de zeventigste minuut uitgehaald”, zegt de aanvalsleider over dat duel in Tilburg. “Ramzi zei dat ik het heel goed had gedaan en mijn mannetje stond. Een week later maakte ik mijn eerste goal.” Van Duiven scoort met name kort na de winterstop aan de lopende band in 2022/23. Na zes goals in de eerste zeven duels van de tweede seizoenshelft mag hij zich voor het eerst melden bij de hoofdmacht.

Niet voor zomaar een wedstrijd, maar voor PSV – Sevilla in de tussenronde van de Europa League. “Dat was een hele bijzondere avond”, weet Van Duiven nog. “Ik mocht twee dagen daarvoor meetrainen met het eerste en daarna hoorde ik van de teamleider dat ik in de wedstrijdselectie zou zitten. Dat was een heel mooi moment, want daar keek ik heel erg naar uit. Het was een hele mooie ervaring. Natuurlijk hoop je dan stiekem op een debuut, vooral omdat we de uitwedstrijd met 3-0 hadden verloren. We hadden dus sowieso goals nodig. Uiteindelijk is dat niet gebeurd, maar dat was echt een heel mooi moment.”

Imago

Ruud van Nistelrooij zwaait op dat moment de scepter bij PSV. “Ik heb veel van hem geleerd en een aantal dingen aan hem gevraagd. Hij stond daar ook altijd voor open. Als je van zo iemand advies krijgt sta je wel even met je mond open.” Tot een debuut in de hoofdmacht komt het dat seizoen niet voor Van Duiven. Wel blijft hij scoren voor Jong PSV.

“Een half jaar na mijn debuut bij de beloften meldde Heracles Almelo zich. Ik wilde het seizoen alleen liever afmaken bij Jong PSV, omdat ik lekker bezig was. In de zomer haalden ze Jizz Hornkamp, maar hij raakte al snel geblesseerd. Toen kwam ik weer op de radar bij Heracles, maar PSV wilde het niet. Ik heb toen nog een half jaar bij Jong PSV gespeeld.”

“Voor m’n gevoel was ik toe aan een stapje hogerop”, vervolgt de Almeloër. “Dat vonden ze bij de hoofdmacht ook. Peter Bosz zei: ‘Je hebt volkomen gelijk. Je hebt nu alleen Luuk de Jong en Ricardo Pepi voor je.’ Dat zei ik ook altijd tegen de trainer: ‘Mijn kansen om op korte termijn minuten te maken in de Eredivisie zijn heel klein, omdat ik twee wereldspitsen voor me heb.’ Een aantal clubs meldde zich bij PSV en daar had ik ook een goed gevoel bij.”

Mislukt avontuur in Almere

Onder meer RKC Waalwijk en Almere City zijn geïnteresseerd in Van Duiven. “Het gevoel was bij beide clubs goed. Uiteindelijk heb ik voor Almere City gekozen, omdat ze een goed plan met me hadden. Dat is alleen niet in werking getreden.” Almere City houdt zich namelijk niet aan het plan dat Van Duiven en PSV is gepresenteerd. “Het plan was dat ik vanaf het begin zou starten en mijn kans zou krijgen. Dat is uiteindelijk niet zo gegaan. Waar dat aan lag weet ik tot op de dag van vandaag niet.”

“Alex Pastoor heeft dat nooit helder uitgelegd. Hij zei vanaf het begin: ‘Als je hierheen komt, dan start je gelijk.’ Als je dan voor de eerste keer de opstelling hoort en je op de bank zit... Dat is klote. Het was een huurperiode van een halfjaar. Als je een spits huurt ga je ervan uit dat hij gelijk gaat starten, omdat je goals nodig hebt. Zo gingen de gesprekken ook. Tuurlijk zeggen ze wel dat je je moet laten zien, maar als dan ook verteld wordt dat je in de eerste wedstrijd gelijk je kans krijgt... Dat komt wel even aan.”

Imago

Van Duiven begint tijdens de eerste vier wedstrijden na zijn komst bij Almere op de bank om vervolgens ongeveer twintig minuten in te vallen. Tijdens het vijfde duel blijft hij daar zelfs negentig minuten zitten. Op bezoek bij PEC Zwolle, de zesde wedstrijd na zijn komst, staat hij in de basis. Meteen ook voor de laatste keer. “Ik heb daar zeker met mijn familie en zaakwaarnemer over gesproken. Of ik me een beetje genaaid voelde? Voor mijn gevoel wel, ja”, is Van Duiven eerlijk.

De spits knoopt ook een gesprek aan met Pastoor. “Hij zei: ‘Je bent nog jong. Dit is wel een hele mooie les voor je, ook al speel je niet alles. Je ziet het nu ook een keer vanaf de andere kant.’ Dat is ook zo, maar ik kwam daar wel om te spelen en niet om op de bank te zitten.” Na veertien wedstrijden zonder doelpunten keert Van Duiven vorig jaar zomer terug naar PSV.

City Group

Hij gaat zitten met Bosz en Earnest Stewart, de technisch directeur van de Eindhovenaren. “Ik zat wel bij het eerste, maar tegelijk ook nog bij Jong PSV. Van maandag tot en met woensdag zit je bij de hoofdmacht, op donderdag train je bij Jong PSV en op vrijdag speel je een wedstrijd met Jong PSV. Ik had zin in een mooi avontuur. Bosz zei: ‘Jason, voor jou is het ook beter om bij een eerste elftal te zitten waar je alles speelt.’ Toen kwam Lommel met de City Group op mijn pad. Dat voelde als een avontuur.”

Van Duiven kan ook kiezen voor een binnenlandse transfer. “Ik had veel opties in Nederland, maar dat was vooral in de Keuken Kampioen Divisie. Ik wilde graag een avontuur aangaan en ik vond Lommel een mooie kans.” En dus vertrekt de spits. Tot een officieel debuut in de hoofdmacht van PSV is het nooit gekomen. “Dat knaagt sowieso aan je. Mijn debuut maken voor PSV is een van mijn grootste dromen die ik nog uit wil laten komen.”

“Mijn zaakwaarnemer zei dat de City Group twee jaar geleden al heel veel interesse toonde. Dat heeft hij toen bewust niet tegen mij verteld, omdat ik dat niet hoef te weten als ik goed op mijn plek zit”, zegt Van Duiven. “Het plan dat ze met mij hebben spreekt me heel erg aan en de City Group is heel groot. Als je ziet wat voor mooie stappen sommige spelers maken omdat ze zo’n groot platform achter zich hebben... Dat trok me heel erg aan. België heeft natuurlijk ook een andere cultuur en er wordt op een andere manier gevoetbald. Die ervaring kan je dan ook weer meenemen in de rest van je carrière.”

Lommel

De City Group betaalt drie miljoen euro voor Van Duiven, die bij Lommel wordt gestald. “De City Group heeft mij benaderd, maar ze gaven gelijk aan dat ze me bij Lommel wilden hebben. Ze hadden me daar nodig.” De aanvalsleider kent de club al een beetje. “Ik heb een keer in de voorbereiding tegen ze gespeeld. Ze hebben een mooi stadion en een jong team. Sommige informatie moest ik natuurlijk wel even opzoeken, ook omdat de competitie in België wat anders werkt dan in Nederland. Ik heb ook even opgezocht wat voor spelers er speelden. Lucas Schoofs (de aanvoerder, red.) kende ik al van Heracles. Hij heeft me gelijk geholpen en meegenomen in het project.”

Van Duiven merkt dat hij beter wordt op het tweede niveau van België. “Ik denk dat het niveau qua voetbal hoger ligt in Nederland, maar het is hier veel fysieker, waardoor ik ook veel sterker word. Je merkt nu wel dat de Keuken Kampioen Divisie echt een paradijs is voor spitsen. Je kan daar veel makkelijk scoren dan in België. Hier staan gewoon drie boomstammen om je heen”, lacht hij. “Het scoren is daardoor wat lastiger. Dat zie je ook aan de statistieken.”

Na 27 wedstrijden staat de teller op 4 goals en 3 assists namens Lommel, dat terug te vinden is op plek elf. “De club heeft vorig jaar promotie misgelopen via de play-offs. We hebben voorafgaand aan dit seizoen gezegd dat we voor de titel wilden gaan. We begonnen sterk, maar daarna verloren we negen keer achter elkaar. Dan kan je alleen nog maar naar onderen kijken, niet meer naar boven.” Lommel zakt tijdens die serie van plek vijf naar plaats dertien.

Imago

Die slechte reeks gaat er logischerwijs niet in bij de fans. “Ze waren boos. Voor hun is het ook gewoon hun trots en hun alles. Het doet ze pijn als je zo vaak achter elkaar verliest. Dat uiten ze dan ook naar ons. Dat snap ik volkomen”, vervolgt Van Duiven. Ook de City Group is niet te spreken over de dramatische vorm van Lommel rond de jaarwisseling. “We verloren tijdens die reeks van negen duels ook met 5-0 van Anderlecht Futures (het beloftenteam, red.), wat echt niet door de beugel kan. Toen kwam de grote baas van de City Group even langs. Hij legt dan uit wat voor platform er achter de City Group zit. Dan sta je wel even met je mond open van: nu moet je het wel gaan laten zien. Als je presteert sta je echt gelijk in the picture.”

“Hij vertelde dat je het voor jezelf moet doen. Hij had het gevoel dat sommige jongens op het veld liepen om er maar te lopen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij zei tegen ons: ‘Als je je zo goed mogelijk laat zien komt er een heel mooi project voor je aan.’” Van Duiven weet nog niet hoe zijn nabije toekomst eruitziet. “We gaan in de zomer samen even zitten. Ik wil graag eerst een mooi seizoen draaien in België, dus mijn gevoel zegt me dat ik nog een jaar moet blijven.”

“Als ik er bijvoorbeeld vijftien maak en we promoveren niet, dan is het misschien een mooie kans om een stap te maken naar een andere club. Als je er vijftien scoort en je promoveert wél, dan kan je je laten zien op het hoogste niveau. We willen volgend jaar graag kampioen worden. Als dat lukt, kan ik er nog een jaartje aan vastplakken.” Hoewel de stap van Lommel naar Manchester City – de grootste club uit de City Group – groot lijkt, valt dat in de praktijk enigszins mee. Van Duiven noemt een voorbeeld.

Manchester City

“Er is een speler van Lommel met Manchester City op trainingskamp geweest. Als je het goed doet kan het zomaar zijn dat de City Group je opbelt en zegt: ‘Je mag de voorbereiding meedraaien met Manchester City. Laat maar zien hoe goed je bent.’ Zo snel kan het gaan.” Een speler die aantoont dat je inderdaad bij the Citizens kan eindigen is Savinho, die vorig jaar zomer via Troyes, (Jong) PSV en Girona in Manchester belandt.

Imago

“Savinho is inderdaad een heel mooi voorbeeld”, gaat Van Duiven verder. “Hij speelde weinig bij Jong PSV, maar kende een fantastisch seizoen bij Girona. Daarna werd hij gekocht door Manchester City. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Je moet een goed seizoen draaien en dan kom je in the picture.” Daar wordt dan ook over gesproken in de selectie bij Lommel. “Manfred Ugalde heeft bijvoorbeeld ook bij Lommel gezeten.”

“Ik heb het daar soms met Stijn Wuytens (verdediger van Lommel, red.) over. Hij zegt: ‘Ugalde moest ook eerst een halfjaartje wennen en daarna scoorde hij heel veel.’ Nu wordt hij volgens mij in verband gebracht met Paris Saint-Germain. Zo snel kan het gaan.” Van Duiven heeft al even een kijkje in de keuken kunnen nemen bij Manchester City. “Ik werd daar gekeurd en zat toen naast Jack Grealish. Dat was wel even gek. Ik keek op en zag hem met drie stafleden zitten. Volgens mij had hij een beetje last van zijn hamstring. Ik moest daar een MRI-scan laten maken, dus ik denk dat hij ook voor zoiets kwam. Het is wel apart dat zo’n superster opeens naast je zit.”

Natúúrlijk hoopt Van Duiven dat hij ooit een kans krijgt bij Manchester City. “Het is een van de grootste clubs ter wereld. Uiteraard zou je daar het liefst willen spelen. Ik vond dit gewoon een heel mooi traject. Girona is bijvoorbeeld ook gewoon een topploeg in Spanje. Het is niet zo dat ik het per se bij een van de clubs in de City Group moeten laten zien. Je kan ook nog eens verhuurd worden aan een Nederlandse club. Ik moet mezelf laten zien en dan komen de clubs vanzelf wel.”

