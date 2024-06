Pak 50x je inzet als Turkije het EK opent met een overwinning op Georgië!

Voor Turkije begint het EK dinsdagavond tegen Georgië. Wint het elftal van bondscoach Vincenzo Montella direct zijn eerste groepsduel? Win vijftig keer je inzet bij winst van Turkije. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Turkije maakte in de voorbereiding op EURO 2024 indruk met een 0-0 gelijkspel tegen regerend Europees kampioen Italië. Wat volgde was een 2-1 nederlaag tegen Polen, dat zondag nipt van Oranje verloor, in vriendschappelijk verband. Dat zal dus beter moeten dinsdag tegen Georgië.

Wint Turkije dinsdag van Georgië? Win vijftig keer je inzet bij winst van Turkije. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken! Deze UniBoost is te spelen voor nieuwe klanten van 24 jaar en ouder.

Georgië won de afsluitende oefenwedstrijd tegen Montenegro met 1-3, met onder meer een doelpunt van Georges Mikautadze. De bij Ajax geflopte spits leefde afgelopen seizoen helemaal op bij FC Metz en heeft inmiddels een toptransfer naar AS Monaco, de nummer twee van de Ligue 1, te pakken.

Zie jij Turkije winnen van Georgië? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Turkije - Georgië Winst Turkije Gelijkspel Winst Georgië Stem Turkije - Georgië Winst Turkije 75% Gelijkspel 8% Winst Georgië 17% Totaal aantal stemmen: 12 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties