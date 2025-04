'Joshua Zirkzee moet bij Manchester United vrezen voor peperdure nieuwe concurrent van 73 miljoen euro'

In de afgelopen winterse transferperiode was Manchester United weinig actief. Komende zomer zal dat naar alle waarschijnlijkheid anders zijn en krijgt Rúben Amorim de kans de selectie naar zijn hand te zetten. Voorin moet de Portugese opvolger van Erik ten Hag in ieder geval opties erbij krijgen, zo schrijft menig Engels voetbalmedium.

De opties waarover Amorim beschikt in de punt van de aanval zijn zeer karig. Rasmus Højlund is bepaald niet op schot dit seizoen en Joshua Zirkzee opereert de laatste weken vanaf een van de twee 10-posities in het 3-4-2-1-systeem dat Manchester United eigen probeert te maken.

De Oranje-international concurreert op die plek vooral met Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo en de momenteel geblesseerde Amad Diallo. Wat Amorim betreft komt er iemand bij die uit de voeten kan op alle drie posities voorin.

Transferjournalist Ben Jacobs verzekert dat Matheus Cunha een van de spelers is die Manchester United geïdentificeerd heeft als geschikte optie. De Braziliaan maakt er geen geheim van dat hij, ondanks een tot medio 2029 lopend contract, na dit seizoen graag een stap hogerop zet.

Cunha’s huidige contract bij Wolverhampton Wanderers bevat volgens Jacobs een gelimiteerde afkoopsom ter waarde van 62,5 miljoen pond, omgerekend zo’n 73 miljoen euro. Deze clausule is vanaf de komende zomer actief.

The Red Devils hoeven dus niet met Wolves in onderhandeling over de te betalen som indien ze de aanvaller willen strikken, maar diep in de buidel tasten is er wel bij. Het is moeilijk voor te stellen dat Wolverhampton zijn sterspeler en topscorer, die in de huidige campagne een cruciale rol speelt in de strijd om lijfsbehoud, voor een lager bedrag dan de eerder afgesproken vraagprijs laat gaan.

Naast Manchester United hengelen mengen ook Arsenal en Nottingham Forest zich mogelijk in het transferverhaal rondom Cunha. The Gunners geven vooralsnog echter de voorkeur aan andere targets, zoals Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) en Nico Williams (Athletic Club), terwijl de speler zelf liever bij een klassieke top 6-club tekent dan bij Forest, ondanks het gegeven dat the Tricky Trees hard op weg zijn om zich te kwalificeren voor de Champions League.