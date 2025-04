Luciano Valente sprak met technische staf van Nederlandse topclub: 'Gaat wel ergens over'

Luciano Valente (21) heeft een gesprek gehad met de technische staf van Feyenoord. Dat zegt de aanvallende middenvelder van FC Groningen in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

“Na de wedstrijd in De Kuip kwamen er spelers en stafleden van Feyenoord naar me toe en dan gaat het wel ergens over”, aldus Valente.

Valente wil niets kwijt over de inhoud van de gesprekken. “Ik ga niet precies zeggen wat er dan wordt besproken, maar het zijn wel mooie dingen. Ik word er wel blij van.”

Feyenoord-verdediger Dávid Hancko liet in gesprek met het Algemeen Dagblad al weten dat Valente een interessante aanwinst zou zijn. Transferjournalist Mounir Boualin meldde vorige week dat de Rotterdammers zeer waarschijnlijk bij Groningen gaan aankloppen voor de jeugdinternational.

Valente maakt graag de stap naar een topclub in Nederland. “Ik heb daar geen enkele twijfel over. Het is mijn doel om daar ooit te spelen en ik zie dat zeker zitten.”

Valente ligt bij Groningen nog vast tot medio 2028. Volgens het Duitse Transfermarkt is de rechtspoot 2,5 miljoen euro waard.

Tot dusver kwam Valente tot 89 officiële wedstrijden namens zijn jeugdliefde. De geboren Groninger was daarin goed voor tien doelpunten en vijftien assists.