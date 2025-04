Aanwinst FC Barcelona is publiekelijk goudeerlijk over reserverol

FC Barcelona is nog altijd ongeslagen in 2025. Weinig reden voor ontevreden gezichten in de selectie, dus. Zo weinig, dat spelers klakkeloos akkoord gaan met een reserverol.

Marc-André Ter Stegen staat al sinds september vorig jaar aan de kant met een zware knieblessure. De Duitse sluitpost meldde zich onlangs weer op de training bij Barça, maar een rentree tijdens een wedstrijd laat op zich wachten.

Ondertussen wordt Ter Stegen onder de Catalaanse lat vervangen door Wojciech Szczesny. De Pool tekende in oktober een contract tot het einde van het seizoen.

Mocht de lange afwezigheid van zijn geblesseerde voorganger ten einde komen, gaat Szczesny zonder problemen akkoord met een reserverol, zo geeft hij aan. “Ik tekende bij Barça om Ter Stegen te vervangen”, wordt hij geciteerd door Fabrizio Romano.

“Ik zou er geen problemen mee hebben als hij terugkomt en mijn plek inneemt”, toont Szczesny zich onderdanig. “Als de trainer besluit dat de aanvoerder terug moet keren in het elftal en de eerste doelman moet worden, vind ik dat volkomen normaal.”

Van Szczesny gaat Hansi Flick dus geen klaagzang horen. De Duitse oefenmeester is bezig aan een indrukwekkend debuutseizoen in het Spotify Camp Nou.

Na dertig speelrondes gaat Barcelona aan kop in LaLiga, vier punten los van Real Madrid en zelfs zeven van Atlético Madrid. Bovendien maken de Catalanen nog kans op de eindzege in de Copa del Rey en de Champions League.