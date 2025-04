Peter Bosz denkt reden te weten van neergang PSV na de winterstop

Peter Bosz is vooral opgelucht na de 1-3 overwinning van PSV op FC Groningen van zaterdag. Volgens de winnende trainer was de zege in het hoge noorden broodnodig, zeker na de 0-2 nederlaag van vorige week tegen koploper Ajax.

''Na Ajax was een mentale opkikker wel nodig. Maar in de drie wedstrijden daarvoor vond ik dat we de draai al aan het maken waren'', zo benadrukt Bosz na afloop in gesprek met verslaggever Milan van Dongen van ESPN.

''Je moet ook niet vergeten dat we langzaam weer wat jongens terugkrijgen. Als je Malik Tillman vandaag ziet spelen, dan begrijp je wel dat we hem gemist hebben in de afgelopen drie maanden. Ik heb het daar nooit over gehad, maar het is natuurlijk wel een feit'', is de PSV-coach dolblij weer te kunnen beschikken over Amerikaanse spelmaker.

Tillman ontbrak sinds medio januari vanwege een enkelblessure. Volgens Van Dongen is diens kwetsuur niet los te zien van de stroeve reeks van PSV van na de winterstop. ''We hebben wel meer jongens gehad die voor langere tijd geblesseerd waren'', antwoordt Bosz op diplomatieke wijze. ''Die zijn nu weer aan het terugkomen. Dat is natuurlijk wel kwaliteit.''

Bosz is vooral blij met de rentree van Tillman, die tegen FC Groningen al na elf minuten scoorde. ''Het mooiste vond ik misschien wel hoe Ismael Saibari de bal neerlegde. Die bal werd zó perfect neergelegd'', analyseert de trainer van PSV de vroege openingstreffer van Tillman in de Euroborg.

''Het lijkt een hele simpele voetbeweging, maar de bal komt precies voor de rechter van Tillman, en ook nog op de juiste snelheid. Daar hoef je alleen tegen aan te lopen. Heerlijk'', zo jubelt Bosz na afloop van de zege in Groningen.

PSV staat dankzij de overwinning van zaterdagavond zes punten achter koploper Ajax. De Amsterdammers vergroten het gat weer bij winst zondag thuis tegen NAC Breda.