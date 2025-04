Waar je Bayern München - Inter kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Bayern München en Inter kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Op dinsdag 8 april 2025 staat in de kwartfinale van de Champions League een spannende confrontatie op het programma tussen Bayern München en Inter. Beide teams hebben zich overtuigend geplaatst voor deze ronde: Bayern versloeg Bayer Leverkusen met een score van 4-0 over twee wedstrijden, terwijl Inter Feyenoord uitschakelde met een 4-1 overwinning over twee duels.

Bayern München, onder leiding van coach Vincent Kompany, heeft het seizoen gekenmerkt door solide prestaties, met name thuis, waar ze al 22 Europese wedstrijden ongeslagen zijn. Echter, blessures van sleutelspelers zoals Jamal Musiala, Manuel Neuer en Alphonso Davies kunnen invloed hebben op hun prestaties. Inter, geleid door Simone Inzaghi, staat momenteel bovenaan in de Serie A en heeft ook de Coppa Italia nog in het vizier. Toch kampt de ploeg met blessures; Hakan Çalhanoglu, Alessandro Bastoni en Federico Dimarco zijn twijfelachtig vanwege vermoeidheidsklachten.

De return van dit tweeluik wordt woensdag 16 april gespeeld. De winnaar over dit tweeluik treft in de halve finale FC Barcelona of Borussia Dortmund. De volgende ronde wordt op 29 april en 6 mei gespeeld.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Bayern Munchen - Inter

Datum: 8 april 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Allianz Arena, München

Uitzending Bayern Munchen - Inter: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Bayern München

Vincent Kompany moet de nodige namen gaan missen voor dit duel. Sterspelers zoals Manuel Neuer, Alphonso Davies en Jamal Musiala zijn allemaal geveld door blessures. Ook Aleksandar Pavlovic, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Kingsley Coman zijn geblesseerd en missen het duel tegen Inter.

Selectie Bayern München 2024/25

Positie Spelers Keepers Urbig, Peretz, Ulreich Verdedigers Min-jae, Dier, Guerreiro, Stanisic, Boey Middenvelders Kimmich, Palhinha, Laimer, Goretzka Aanvallers Gnabry, Olise, Sané, Müller, Vidovic, Kane

Blessures en schorsingen Inter

Net als Kompany mist ook Inzaghi een aantal belangrijke spelers. De Nederlander Denzel Dumfries heeft last van een spierblessure en zal naar alle waarschijnlijkheid pas eind april terugkeren bij de ploeg. Voor de rest zijn Piotr Zielinski, Valentin Carboni en Mehdi Taremi geblesseerd en niet beschikbaar. Kristjan Asllani is geschorst. Daarnaast zijn Bastoni, Dimarco en Calhanoglu twijfelgevallen.

Selectie Inter 2024/25

Positie Spelers Keepers Martínez, Sommer, Di Gennaro Verdedigers Bastoni, Pavard, Bisseck, de Vrij, Acerbi, Dimarco, Augusto, Darmian, Cocchi, Aidoo Middenvelders Calhanoglu, Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Zalewski, Berenbruch Aanvallers Correa, Martínez, Thuram, Arnautovic

Recente vorm Bayern München

Datum Wedstrijden Competitie 04-04-2025 FC Augsburg 1-3 Bayern München Bundesliga 29-03-2025 Bayern München 3-2 St. Pauli Bundesliga 15-03-2025 Union Berlin 1-1 Bayern München Bundesliga

Recente vorm Inter

Datum Wedstrijden Competitie 05-04-2025 Parma 2-2 Inter Serie A 02-04-2025 AC Milan 1-1 Inter Coppa Italia 30-03-2025 Inter 2-1 Udinese Serie A

