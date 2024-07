Pak 50x je inzet als het Nederlands elftal de finale van het EK haalt!

Voor het Nederlands elftal staat de halve finale op het EK op het programma. Wint het elftal van bondscoach Ronald Koeman ook van Engeland, of houdt EURO 2024 op in Dortmund? Win vijftig keer je inzet bij winst van Oranje. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Nederland had het in de kwartfinale behoorlijk moeilijk tegen Turkije. De Turkse ploeg kwam met 0-1 voor en Oranje wist de achterstand pas in de slotfase weg te poetsen: 2-1. Het zal woensdag dus een stuk beter moeten tegen Engeland, dat zelf na strafschoppen en ten koste van Zwitserland de halve finale bereikte.

Wint Nederland van Engeland? Win vijftig keer je inzet bij winst van het Nederlands elftal. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken! Deze UniBoost is te spelen voor nieuwe klanten van 24 jaar en ouder.

Engeland keek ook tegen een achterstand aan. Bukayo Saka zorgde voor de bevrijdende gelijkmaker en in de strafschoppenserie hielden de Engelsen het hoofd koel. Trent Alexander-Arnold schoot de beslissende strafschop tegen de touwen, waardoor Engeland woensdag op Oranje stuit in het Signal Iduna Park.

Zie jij het Nederlands elftal winnen van Engeland? Profiteer van de UniBoost!

