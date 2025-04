Britse pers velt keihard oordeel over Ruud van Nistelrooij en ziet de bui al hangen voor Leicester City-manager

Het Leicester City van Ruud van Nistelrooij vestigde maandagavond een negatief record door als eerste team in de geschiedenis van de Premier League acht thuisduels op rij te verliezen zonder daarin een doelpunt te maken. Ditmaal was Newcastle United veel te sterk: 0-3. De Engelse media kennen geen genade met RvN.

Als oud-speler van de club doet Matt Piper namens de BBC steevast de analyse van Leicester. De laatste maanden krijgt hij weinig kansen om positief te zijn, zo ook na de wedstrijd van maandag niet. “Niets verbaast mij meer met deze spelersgroep, deze manager en deze voetbalclub”, begint Piper bij BBC Radio Leicester. “Ik ben de woede voorbij, ze zuigen het leven uit me.”

“Dit is zo slecht als het ooit is geweest, we zijn een club die is afgedaald naar het niveau van de League One. Dit seizoen zijn ze niet goed genoeg. Er is geen strijd, er is geen vastberadenheid, er is geen wil om het shirt te dragen, er is geen vertrouwen.”

Van Nistelrooij krijgt er persoonlijk van langs. “Deze manager raakt vermist in de dug-out. Er zijn grote dingen mis bij deze voetbalclub en dat is al een tijdje zo. Het is gewoon niet goed genoeg. Er zijn zoveel dingen mis en ik vrees echt voor deze voetbalclub in de komende jaren.”

“Het gaat van kwaad tot erger”, concludeert The Sun. “Degraderen was al zo goed als een zekerheid en na de achtste nederlaag op rij lonkt de Championship al helemaal. En dan te bedenken dat Steve Cooper in november werd ontslagen terwijl the Foxes nog zestiende stonden, een beslissing die averechts heeft uitgepakt.”

“Leicester was zo kwetsbaar dat het voelde alsof Newcastle bij elke aanval kon scoren”, valt er te lezen in The Guardian. “In de tweede helft werden the Magpies ietwat laks, maar zelfs dat wist Leicester niet af te straffen.”

“Ruud van Nistelrooij heeft van een slechte ploeg een verschrikkelijke ploeg gemaakt”, luidt het pijnlijke oordeel van de Daily Mail. De tabloidkrant voorziet een vroegtijdig afscheid van de voormalig topspits. “Het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat hij het einde van het seizoen haalt, nu de ongewenste records zich opstapelen.”