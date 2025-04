Clubicoon Rio Ferdinand ziet in uitblinker Nederlands elftal tegen Spanje ideale versterking voor Manchester United

Rio Ferdinand hoopt dat zijn geliefde Manchester United in de voorbereiding op komend seizoen de portemonnee trekt om de selectie overhoop te halen. De clubicoon draagt in zijn eigen podcast vier spelers aan die hij zou halen, waaronder één international van het Nederlands elftal.

Vooral voorin acht Ferdinand vers bloed nodig. Daarvoor heeft hij twee namen in gedachten: Victor Osimhen (Galatasaray, gehuurd van Napoli) en Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers).

De Nigeriaanse superspits staat in de zomer zo goed als zeker voor een stap naar de Europe top, terwijl Cunha deze week nog aan een transfer naar Manchester United werd gelinkt.

Voor op het middenveld vindt Ferdinand de Engelsman Adam Wharton van Crystal Palace een interessant profiel. “Je hebt een speler nodig die de bal kan veroveren en kan afgeven aan Bruno Fernandes en de aanvallers.”

Als laatste richt de voormalig topverdediger zich op de rechterflank, waar the Red Devils versterking kunnen gebruiken in de vorm van een vleugelverdediger. Jeremie Frimpong is de juiste man voor die positie, zo meent Ferdinand.

De Engelse pundit plaatst meteen een kanttekening: Frimpong zou defensief nog weleens steken laten vallen. Desalniettemin moet de Oranje-international overkomen van Bayer Leverkusen.

Frimpong is komende zomer naar verluidt voor een vast bedrag van veertig miljoen euro op te halen in Duitsland. Eerder werd de offensieve wingback nadrukkelijk in verband gebracht met Liverpool.