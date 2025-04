Erik ten Hag plotseling aanwezig bij duel tussen twee topploegen

Erik ten Hag is zondagavond aanschouwer van de Serie A-topper tussen AS Roma en Juventus, zo verzekeren verscheidene Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport. Zijn aanwezigheid in Italië voedt de geruchten in de landelijke pers.

Dat Ten Hag juist bij een wedstrijd tussen deze twee grootmachten aanwezig is, is extra noemenswaardig gezien de trainerssituaties van Roma en Juventus. Beide ploegen zijn in de zomer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

Bij de thuisploeg zwaait Claudio Ranieri sinds november vorig jaar opnieuw de scepter. De 73-jarige keuzeheer was eigenlijk met pensioen, maar wilde het seizoen als vriendendienst afmaken bij zijn geliefde Roma, dat een teleurstellende campagne doormaakt.

Juventus nam onlangs afscheid van Thiago Motta. Igor Tudor werd aangesteld tot het einde van het seizoen, maar in de zomer gaat la Vecchia Signora zo goed als zeker verder met een andere trainer.

Zo geldt zowel Roma als Juventus als een interessante club voor Ten Hag, die eerder dit jaar aangaf in de zomer weer aan de slag te willen gaan. De 55-jarige Haaksberger werd in oktober vorig jaar de laan uitgestuurd bij Manchester United en is sindsdien clubloos.

Vooralsnog lijkt Ten Hag niet op zoek te hoeven naar een huis in de Italiaanse hoofdstad. De clubleiding van Roma is om het moment niet in gesprek met de voormalig succestrainer van Ajax, zo verzekert La Gazzetta dello Sport.

Of Ten Hag in beeld is bij Juventus, is onbekend. De ploeg uit Turijn kan de verbintenis met Tudor door een clausule in zijn contract met één seizoen verlengen.