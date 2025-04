Valentijn Driessen heeft sterke vermoedens: 'Erik ten Hag gaat daar natuurlijk niet voor niks zitten'

Dat Erik ten Hag zondagavond te gast was bij het Serie A-duel tussen AS Roma en Juventus (1-1), is volgens Valentijn Driessen geen toeval. De chef voetbal van De Telegraaf vermoedt vuur, daar waar rook is.

Alle grote Italiaanse sportmedia pakten er dit weekend mee uit. De clubloze Ten Hag was toeschouwer in het Olympisch Stadion in Rome, waar het kwakkelende Juventus op bezoek ging bij het eveneens stuntelende Roma.

Op het moment zou de vorig jaar ontslagen Manchester United-trainer geen concrete optie zijn voor Roma. Desalniettemin was Ten Hags aanwezigheid noemenswaardig.

Beide ploegen zijn in de zomer namelijk op zoek naar een nieuwe oefenmeester. Roma neemt na dit seizoen afscheid van Claudio Ranieri, terwijl Igor Tudor zo goed als zeker als tussenpaus geldt in Turijn.

Valentijn Driessen denkt dan ook dat er meer achter het bezoek van Ten Hag aan Italië zit. “Hij gaat daar natuurlijk niet voor niks zitten”, denkt de journalist in de podcast Kick-off.

“Ranieri heeft al gezegd dat Roma met een hele verrassende naam komt”, onderbouwt hij zijn eigen vermoedens. Driessen zelf juicht een stap naar Roma van Ten Hag in ieder geval toe.

“Het zou wel mooi zijn, Erik ten Hag bij Roma. Tuurlijk moet hij daarheen gaan, dat is toch lachen, man?”